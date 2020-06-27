«Просто їсти хочеться, правда» Скільки людей голодує в Росії? Просто подивіться навколо

Це, напевно, моя найтяжча в житті стаття. Я бралася за неї кілька разів і відкладала — починала плакати.

В моїй роботі майже за 20 років було всяке, але жодного разу я не ревіла над текстом. Навіть коли писала про багатодітній родині ошуканих пайовиків, чотири роки жила в гаражі. Про зимовому наметовому таборі безробітних мігрантів у Сибіру в 2008-м. Про те, як людині в день весілля підкинули наркотики, а потім катували в ІТТ з пакетом на голові.

Мені 35 років, мене били арматурою, я виїжджала «трупи», була в «крокодиловых» наркопритони, при мені герой моєї статті намагався покінчити з собою.

Але ні разу за ці роки я під час роботи не заплакала. А тут — не стрималася.

Тому що, живучи в глибинці, у справжнісінькій селі, і багато років розповідаючи зі сторінок ЗМІ про масштаби недоїдання в Росії, я, виявляється, сама до кінця не розуміла, скільки ж у нашій країні голодних.

Вони добре одягнені, охайні, у них є освіта, хобі, домашні тварини. Хтось навіть має машину і дачу. У них російські, українські, татарські, кавказькі, середньоазіатські прізвища. Вони живуть у провінції, в Москві, в Петербурзі. Ці люди дуже різні, їх об’єднує лише два факти: вони не асоціальні і всі вони просять в інтернеті поїсти.

Якісно звільнити холодильник

Група «Фудшеринг Віддам задарма їжу» з’явилася на сайті «ВКонтакте» в кінці 2015 року — її створила петербурженка Саша Легка. Ідея була абсолютно європейська: боротися з перепотреблением і відучити людей викидати продукти. Зародився у Німеччині рух фудшеринга має анархістські коріння. У Петербурзі з його пам’яттю про блокаду ідея порятунку їжі добре прижилася.

В описі групи Саша Легка зазначила: «Фудшеринг — проект з порятунку їжі від утилізації в Санкт-Петербурзі і Москві, спрямований на збереження ресурсів нашої планети і в ім’я боротьби з перепотреблением».

У перші роки розвитку руху воно мало чим відрізнялося від європейського. Звичайно, в Росії фудшеринг відразу набув більш важливе соціальне значення, ніж у тій же Німеччині, але в цілому до цієї весни він залишався соціокультурним феноменом вкрай нечисленної середовища стрейтэджеров — пізнього відгалуження панк-культури, пропагує стриманість, тверезість, антиконсьюмеризм і веганство.

Спочатку група була не дуже активною, за продуктами туди зверталися мало, зайва їжа довго чекала бажаючих її врятувати. Не менше половини користувачів були столичними студентами та волонтерами, які допомагають людям похилого віку з глибинки.

У співтоваристві траплялося багато сварок: люди сперечалися, кому їжа потрібніше, скаржилися, що їм пропонують зіпсовані продукти. У 2017 році «Нова» писала про цю групу: у ній перебувало близько 26 тисяч осіб, і в день з’являлося приблизно 10 оголошень про зайвої їжі. Про існування фудшеринга навіть у Петербурзі знали небагато, в основному — студенти.

Йшли роки. Поступово про групу дізнавалися матері-одиначки, пенсіонери…

Остаточно все змінилося цієї весни, коли в Росії почалася епідемія, і люди залишилися без роботи і фінансової допомоги.

Зараз в групі майже 67 тисяч учасників, багато з них прийшли на фудшеринг в останні місяці, щоб поїсти.

У співтоваристві придуманий розділ «Нагодуйте!» для тих, кому потрібна їжа. Відкриваємо повідомлення. Рита К. пише просто: «Привіт усім! Дуже хочеться їсти. Може, хтось поділиться їжею? Москва».

Риті 30 років, вона складається в трьох групах фудшеринга, в групі пошуку підробітків у масовці і підписана на новини Уфи. Рита — звичайний внутрішній мігрант, який виїхав до Москви шукати удачі, живе в орендованій квартирі, що залишився без роботи. Вона соромиться просити про допомогу зі своєї основної сторінки, тому завела в квітні нову.

А ось Олександр С. з Петербурга не ховається. Пише чесно: «Здрастуйте, потребую їжі, з роботою проблеми не заплатили((( допоможіть хто чим може. Заздалегідь величезне спасибі». В профілі Олександра зазначено, що в 2011 році він закінчив Спбду.

Ветеринар Геннадій Р. теж з Петербурга. До свого становища ставиться з гумором: «Увага!!!! БЕЗКОШТОВНА ПРОМО АКЦІЯ. ТІЛЬКИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ СПБ. Швидко і якісно звільню Ваш холодильник від продуктів))). Поспішайте, кількість заявок обмежена))».

Фото: Сергій Бобильов / ТАСС

У москвички Ірини А. двоє дітей, один з яких — після онкології. Чоловік є, але роботи немає. Квартира знімна. Сім’я з радістю прийме дитяче харчування. Ірина закінчила університет МВС ім. Кікотя.

Олена Л., репетитор української мови та літератури, просить допомогти кормом для котів і собак, згодна на найдешевшу марку. Судячи з фото, у Олени є син школяр, дача, вона ходить у походи. Інтелігентна петербурзька жінка.

Інша петербурженка, Тетяна В., просить їжу, тому що втратила роботу, у неї брат-інвалід і літня мама. Вивчаю її сторінку: Тетяна закінчила Національний інститут фізкультури і спорту, але до пандемії працювала продавцем-консультантом. Вона займається гімнастикою, цікавиться пейзажами Каналетто, у неї є коханий, з яким вони вибираються в передмістя Петербурга.

Коментарі користувачів групи ВК «Фудшеринг Віддам задарма їжу»

Світла С. з Москви, метро «Щолківська». Молода дівчина, тонни пляжних фото на сторінці, хороші кросівки: «Я з дитиною (4 роки) залишилася без роботи, на знімному житлі. ПРОШУ ДОПОМОГИ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ! Будь-яких!»

Якоюсь нелюдською трагедією віє від посади Марини С.: двоє дітей, вагітна третьою, чоловік пішов. Жінка написала прохання про допомогу з сьомого пологового будинку в Москві, куди потрапила з передчасними пологами, її діти з мамою, Марина просить продукти для них. У неї на сторінці є фото в однострої касира нещодавно закрилася торговельної мережі: напевно, втратила роботу незадовго до декрету, залишилася ні з чим.

Ці люди не сидять в очікуванні допомоги. Майже всі вони зареєстровані в безлічі груп: пошук роботи, підробітки онлайн, робота в масовках, купони за лайки. Всі неодмінно складаються у спільнотах на кшталт «Дарудар», «Віддам даром». Крутяться як можуть.

Коментарі користувачів групи ВК «Фудшеринг Віддам задарма їжу»

Білява жінка під ніком VR, завсідник фудшеринговых сторінок, ділиться своєю вигадкою: здавати за гроші кров, а ще краще — плазму: «Виплата в Москві в районі 5 тисяч; правда, перший раз тільки близько 1 тисячі». Ідея приваблива, але веде в замкнуте коло:

щоб поїсти, потрібно здати кров, щоб здати кров, треба її зробити, а для цього потрібно поїсти.

VR — доглянута жінка середніх років з дочкою-студенткою, обидві займаються спортом в парках. Правда, VR — худорлява, анемічного виду. Я написала їй з прямим запитанням, здає вона кров заради їжі. Чекаю відповіді.

Боротьба з перепотреблением серед голодних

Взагалі в останні місяці слова про антиконсьюмеризм, порятунок зайвих продуктів і прищеплення людям нової культури харчування виглядають на сторінці групи примхами ситих. Фудшеринг ж і зародився в середовищі багатою ліворадикальної молоді. Збирати їжу з ресторанних смітників і робити з неї салати придумали не жебраки. Це вигадка дітей із забезпечених сімей.

Корпоративний сленг російського фудшеринга — «врятувати», «волонтер на їжу» — виглядає набором евфемізмів. Тому що коли 18 людей бажають забрати залишки пряники з цукатами, вони, звичайно, не коврижку рятують, а себе, але їм для збереження в них почуття власної гідності і самоповаги потрібні більш оптимістичні слова, ніж «хочу їсти».

Дещо недоречним з цієї весни виглядає і одне з правил групи не віддавати продукти з м’яса, птиці, риби, морепродуктів. «Бо нема чого вбивати себе, заподіювати жорстокість і забруднювати екологію», — написано в співтоваристві.

Люди хочуть їсти. Зрозуміло, що основу команди складають ідейні вегани, і вони мають право встановлювати свої правила. Однак мати з трьома дітьми, яка залишилася без роботи, я теж розумію. І підозрюю, що для неї, що пройшла за пакетом гречки півтори станції метро, слова про боротьбу за екологію шляхом відмови від м’яса невчасні і звучать не краще ради є тістечка.

Сайт «помощьпродуктами.рф» більш наближений до реальності і з’явився вже в хвилю пандемії. Тут немає екологічного флеру і стрейтэджерской романтики. Проект заснований кількома приватними особами.

Гранично сайт простий, нехитрий сервіс: на головній сторінці дві кнопки — одна веде до заявки на допомогу, а інша дозволяє стати волонтером і роздавати продукти.

Пишуть пенсіонери, інваліди, батьки інвалідів, багатодітні сім’ї. Але в основному — через втраченої роботи. І якщо пенсіонери та інваліди звертаються переважно з провінції, то працездатні просять їжі частіше з Москви, Підмосков’я і Петербурга, звідки на сайт приходять більше половини всіх прохань про допомогу.

Як правило, люди розповідають стандартну історію: втратили роботу, квартира знімна або іпотека, діти.

Катерина з Москви пише, наприклад, що не отримує зарплату з 15 березня, просить допомогти їй продуктами, пральним порошком, зубною пастою, господарським милом. Москвичка з 11 дітьми зізнається, що втратила дві підробки, чоловік замість неї в декреті: «Крупи і борошно є, буду рада і дуже вдячна будь-якої допомоги, так як зараз дуже тяжко усім у такий тяжкий час».

Катерина М. з Домодєдово каже, що чоловік після закриття аеропортів залишився без роботи, дитині три роки, знімають житло; просить сосиски, сир, молочні продукти, йогурт дитині.

Серед москвичів також трапляються сім’ї з інвалідами на руках, багатодітні, матері-одиначки, але в основному це люди середнього віку з 1-2 дітьми або без дітей. Далеко не всі вони живуть у новостроечных гетто або на кордоні з областю. На Ленінському проспекті, 86, наприклад, теж є що потребує родина, яка буде рада будь-яких продуктів, побутової хімії.

А ось Світлана Ф. живе в самому центрі Петербурга: «Чоловік помер у січні, одна, залишилася без роботи». З Петербурга заявок на сайті не дуже багато — напевно, тому, що в місті добре розвинуті фудшеринг і «ВКонтакте» (те і інше зародилося в Північній столиці).

Пишуть з Петербурга виключно з причини втрати зарплати. Так, Ганна Е. з вулиці Корнія Чуковського зізнається, що на роботі не виплатили гроші, звільнилася, шукає нове місце, буде рада будь-яких продуктів, крім м’яса.

У Вікторії Т. доньці 6 років, втратила роботу, допомога поки не перерахували.

У графі «чим допомогти» пише: «Просто хочеться їсти».

Повідомлення користувачів сайту «помощьпродуктами.рф»

Ірина Р. з проспекту Ентузіастів починає своє звернення так: «Я працювала флористом. Зараз мій магазин закритий. У мене в кишені 32 рубля».

Повідомлення користувачів сайту «помощьпродуктами.рф»

Олена К. з Петербурга: «Добрий день, живу одна, у зв’язку з пандемією і пошуком роботи дуже потребую продуктах; може, овочі які і інше на розсуд, також буду дуууже вдячна за проїзний, де скільки-небудь буде коштів на проїзд».

Іноді на сайт пишуть кілька сусідів. Один дізнався про можливість допомоги і передає іншому. Так, мінімум дві заявки на продуктові набори відправили мешканці будинку за адресою: вул. Корнійчука, 16, в Москві.

Часто пишуть з близько розташованих будинків: наприклад, з Ізюмською, 47 і 49, з Тайнинской, 28, 18 і 6. З Академіка Миллионщикова, 15 і 13, к. 2.

Написали відразу з чотирьох будинків селища заводу ” Мосрентген. Є також кілька прохань про продукти від сімей з житлокомплексу «Моя адреса» на Дмитрівському шосе. У будинку за адресою: Шахтинський пр-д, 44, в Іванові теж двом родинам не вистачає їжі.

Нові голодні

Ми знали, звичайно, що в провінції люди стали жити зовсім важко. Традиційно складно доводиться в Росії інвалідам та їх батькам. Ми до цього звикли, тому я прохання про допомогу з регіонів майже не цитую: симптоматичні сьогодні не вони, та й звикла до бідності провінція за їжею звертається мало. Серед регіонів за кількістю прохань лідирують Іванівська область і Казань. Дві заявки — з Краснодарського краю. Одна — з Єкатеринбурга. На весь Кавказ — один лист, з Дербента.

Їжі просять Москва і Петербург. Просять ті ж провінціали, які виїхали від безнадії в мегаполіси і застряглі зараз в столицях в знімному житлі, без роботи і грошей на проїзд.

В основному і групи фудшеринга, і на сайт «помощьпродуктами.рф» пишуть безробітні жителі столиць. Люди, ще в березні вважалися благополучними. Вони в розгубленості і, на відміну від «досвідчених» бідних до такого життя не готові. Хоча б тому, що хронічно не малозабезпечених висять великі кредити з багатомільйонною іпотекою.

У документальному кіно є прийом поліфонії. Актори зачитують визнання, щоденникові уривки. Звукові доріжки накладають один на одного. Так люблять знімати фільми про війну: багато-багато голосів, які розповідають про долю і епосі. Глядач слухає і відчуває себе маленькою піщинкою на дні колодязя, від стін якого, ніби кулі, відскакують голосу.

Щоб показати Росію 2020 року, потрібно зробити такий фільм. Начитати прохання про допомогу від тисяч нормальних, освічених, працьовитих людей, що залишилися на кінець другого путінського десятиліття не тільки без роботи, але і без їжі.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Допоможіть з продуктами, Москва», «Третій місяць без зарплати, метро «Невський проспект», «Нас четверо, знімна квартира», «Ми з Казані, нас дві сім’ї, нам з травня нема чого їсти», «За іпотеку прострочення», «Діти люблять сирну масу без родзинок…», «Мужики, у мене двоє дітей, своя фірма, реально нічого їсти, візьму все, тільки пішки, навіть на бензин немає».

Записати ці голоси і замість урочистих пісень 1 липня на ділянках включити.

Адже в нас любили раніше на виборах музику ставити. Обов’язково патріотичну, до неї на додачу — радянську веселу, з комедій і мультфільмів.

За ті 20 років, що нас глушили на виборчих дільницях піснями, Росія заговорила з нами голосом звільненої без зарплати матері: її дітям нічого їсти, а чоловік, який втратив роботу, замкнувся будинку в жаху.

Нещодавно показали черзі в центрі Москви і Петербурга: люди стоять в магазини Zara, H&M. Зносилися за місяці ізоляції. Пропаганда тут же розтиражувала ці кадри: мовляв, ось як здорово і ситно живеться росіянам. Знайдений новий символ путінської стабільності — народ, який три місяці не працював, а гроші в нього є.

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Але цих людей навіть у Москві одиниці. Як і тих, хто висипав зараз на літні веранди кафе і побіг фарбувати в салоні волосся. Куди більше на символ Росії походить тепер старшокласниця Анджеліна, яка в инстаграме викладає фото з парків, а у «ВКонтакте» просить зайву їжу:

«Добрий вечір

Звертаємося вже не 1 раз, а 2

Потребуємо їжі нас в родині 4

Батька немає

Москва м. Бабушкінська

Приймемо все що можна

Навіть те чого у закінчився термін придатності

Люди які допомогли в минулий раз спасибі вам величезне

Мама зворушена до глибини душі

Я можу виконати будь-яку

Роботу

Прибрати, приготувати, погладити, випрати погуляти з собакою, сидіти з дітьми і т. д.

Просто їсти хочеться правда

Можу сама забрати продукти від медведково

До проспекту миру

Пішки».

Від «Медведково» до «Проспекту Миру» 11 км. Дитина готовий пройти ці одинадцять кілометрів туди і назад, щоб отримати їжу з простроченим терміном придатності і принести мамі. Москва-2020.

Коментар користувача групи ВК «Фудшеринг Віддам задарма їжу»

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Саша Легка

засновник групи «Фудшеринг Віддам задарма їжу»

«Дійсно, у нас початкова мета проекту — порятунок їжі. У нас ніколи не було такого, що між матір’ю та молодим хлопцем ми віддамо перевагу матері-одиначці.

У нас не благодійний проект, а більше соціальний. Нам не важливо, кому віддавати, головне, щоб ці продукти не пропали.

Якщо раніше було, скажімо так, в співтоваристві більше екологістів, то з приходом карантину користувачі змінилися. Додалися люди, яких не можна віднести до якої-небудь категорії.

Це звичайні, не багатодітні сім’ї, просто чоловіки і жінки. Таких дійсно стало більше.

Раніше в розділі “Нагодуйте” було 1-2 оголошення на день, причому багато писали про те, що у них зовсім немає їжі, а говорили, що їм не вистачає на фрукти і овочі, хочеться смачного. А зараз там з’являються десятки оголошень в день, і люди дійсно пишуть, що їм зовсім нічого їсти. Сам характер оголошень дуже змінився. З карантином все стало набагато гостріше.

Масштаби недоїдання в Росії дійсно великі. Багато пишуть, наприклад, що просто хочеться чогось солодкого дітям. Хтось забирає в нашій групі хліб, овочі і фрукти, економить і потім може купити собі м’яса. Для багатьох фудшеринг — спосіб економії, щоб харчуватися краще і різноманітніше».