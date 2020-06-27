На Днепропетровщине подростки жестоко избили 9-летнего ребенка за то, что “плохо с ними дружил”

Случай детской жестокости произошел на днях в селе Войсковое. Трое подростков избили 9-летнего ребенка только за то, что им не понравилось, как мальчик с ними дружил. Родители обидчиков также озвучили эту версию. Оправдание, конечно, как минимум глупое, но в итоге инцидента невинный ребенок получил повреждения головы, лица и психологическую травму. Мальчик жалуется на головную боль.

О том, что ее ребенка избили, сообщила в соцсетях жительница Войскового Инна Шебета.

Инна рассказала, что ее 9-летнего сына Богдана избили 22 июня рядом с домом. В избиении принимали участие трое детей – 15-летний парень и две девочки 10 и 12-ти лет. Родители обидчиков вины своих детей не признают.

Мы связались с Инной, чтобы узнать подробности инцидента. Вот, что нам рассказала встревоженная мать:

-Ребенок гулял с братом 6-ти лет и ещё двумя соседними детьми 5 и 6 лет, в стороне от них были те дети 10, 12 и 15 лет. Через время подошла девочка 12 лет и сказала, что моего ребёнка 15-летний подросток зовёт на стрелку. Мой ребенок в прошлом году гулял с ним, и, видимо, ничего плохого не подозревал. Когда он подошёл, тот начал его обзывать и унижать, мой ребёнок толкнул его в плечо, за что в ответ получил кулаком в височную часть и удар ногой в грудную клетку. Подросток сказал, что хотел моему ребенку отомстить за все года, что его знает. Мы сюда переехали 3 года назад, а с этим подростком он иногда гулял в прошлом году. Этот мальчик здесь практически не живёт, так как он интернатовский. Я своих детей редко выпускаю за пределы двора, когда мой ребёнок такое мог заслужить? Мама 10-летней девочки сказала мой ребёнок это заслужил, потому что плохо гуляет с ее детьми. Мои дети, вообще, очень редко с кем-то гуляют. Мама второй девочки тоже считает, что ее дочь ни в чем не виновата, она только позвала моего сына и наблюдала, как его избивают. В моей голове не укладывается, чем 9-летний ребенок мог заслужить такое избиение. Сильный удар пришелся возле виска, а если бы в висок, что было бы с моим ребенком? Еще был удар в грудь, после которого ребенок упал, – изложила Инна.

Инна рассказала также, что получила заключение судебно-медицинской экспертизы и написала заявление в полицию. Но результата пока нет. А родители подростков продолжают угрожать их семье.

– Родители тех детей говорят, что моего сына избили заслуженно, хамят, утверждают, что мы сами во всем виноваты. Обидно за сына, он неконфликтный ребенок, очень доверчивый и добродушный, его часто обижают, а он все прощает и опять гуляет и общается с обидчиками. А сейчас мне передали, что мама девочки, которая попросила побить Богдана, вступает в заговор с остальными родителями с целью обвинить моего ребенка, что он ногами и руками бил ее, а 15-летний парень заступился. Требуют, чтобы я удалила все публикации и извинилась перед ними, – добавила мама избитого ребенка.

Кто прав в этой истории, а кто виноват, должны разобраться правоохранители.

: dv-gazeta.info