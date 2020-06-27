Путін різко знизив податки на офшори

Податкові новації від президента Володимира Путіна, про яких він повідомив у зверненні до росіян напередодні Параду Перемоги, містять «подарунок» для найбільш забезпеченого прошарку росіян, звиклої паркувати прибуток в офшорах.

Оголосивши про підвищення ПДФО для людей з доходами від 5 млн рублів в рік, Путін анонсував реформу оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК), які були наріжним каменем програми деофшоризації, проголошеної після введення санкцій Заходу.

З 2017 року люди, що володіють більше 25% КІК, чия нерозподілений прибуток перевищує 10 млн рублів на рік, платять з неї податок в 13%. Путін запропонував замінити його фіксованим податком в розмірі 5 млн рублів без додаткової звітності.

Новий підхід допоможе підприємцям істотно заощадити, сказав «Ведомостям» директор департаменту податкового та юридичного консультування KPMG Олександр Токарєв.

Варіант з фіксованим платежем в 5 млн рублів стає вигідним, якщо прибуток КІК перевищує 38 млн рублів, тобто близько 500 тисяч доларів, що відносно небагато, отмечае партнер «Кроу експертизи» Рустам Вахітов.

Якщо у людини податок з КІК виявиться менше 5 млн рублів, він зможе подати звітність і заплатити меншу суму, розповів «Відомостям» федеральний чиновник, знайомий з підготовкою плану.

Неясно, наскільки державі захід може бути вигідна, вважає партнер Deloitte Наталія Кузнєцова. Зараз правила КІК закликають повертати капітал в Росії, цьому сприяє, зокрема, пільга, за якої прибуток КІК зменшується на суми виплачених дивідендів, пояснює вона. Запропонований механізм, навпаки, спрощує і робить більш привабливим виведення коштів за кордон, дивується Кузнєцова.

Але багатьох людей, які вирішили покинути Росію, щоб не платити податки з КІК, новий режим може спонукати повернутися, міркує Вахітов, особливо в сукупності з новими пільгами для IT-сектору і можливим підвищенням податкового навантаження на виплати на Кіпр.

Минулого тижня стало відомо, що угоду про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром може бути розірвана. Путін зажадав з 2021 року підвищити ставки в податкових угодах до 15%, але Кіпр не погодився на перегляд, переговори зайшли в глухий кут, і, можливо, восени Росія буде змушена восени ініціювати прийняття законів щодо денонсації угоди, розповідав «Відомостям» представник Мінфіну.

Російська влада запустили програму деофшоризації та амністії капиалов 2015 році. Грошові кошти пропонувалося репатріювати в банки, розташовані на території Росії, а компанії – перереєструвати в спеціальних адміністративних районах (САР) на територіях Калінінградській області і Приморського краю.

Але ні апеляції до патріотизму, ні створення внутрішніх офшорів з нульовим податком на дивіденди не змогли розгорнути назад річку грошей, залишають Росію.

Структурний відтік капіталу стабільний при будь-якій політиці: з року в рік 20-30 млрд доларів бізнес виводить з країни у вигляді прямих інвестицій за кордон, оцінює ING з посиланням на статистику ЦБ. Це гроші, які компанії відправляють в капітал офшорних структур, паркуючи прибуток за межами країни.

У минулому році такий відтік склав 26 млрд доларів, роком раніше – 30 млрд, у 2017-му – 36 млрд, в 2015-16 роках – по 20 млрд. В сумі за п’ять років амністії – 136 млрд доларів.