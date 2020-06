Підтверджено зв’язок між групою крові і тяжкістю COVID

Друга група крові виявилася найвразливішою до коронавірусу, перша — найзахищенішою від патогена.

Вчені підтвердили зв’язок між групою крові і тяжкістю перебігу коронавірусу, йдеться в статті, опублікованій у The New England Journal of Medicine.

Повідомляється, що незалежні дослідження проводилися в медичних установах Китаю, в Колумбійському університеті у США і в Мазандаранському медичному університеті Ірану.

Дослідники дійшли висновку, що найбільший ризик важкого перебігу COVID-19 мають носії другої групи крові. При цьому для третьої і четвертої груп ризик важкої хвороби менше, ніж для другої, але більше, ніж для першої.

Раніше молекулярні біологи з Німеччини дізналися, чому носії другої групи крові більш уразливі до коронавірусу. Інші вчені повідомляли, що перша група найменш схильна до коронавірусу.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.