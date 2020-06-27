Співробітника ФБК насильно забрали в армію, незважаючи на астму

Військкомат Московської області відправив в армію співробітника Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Артема Іонова. Про це юрист фонду Владлен Лось розповів «Медиазоне».

«Ми подали скарги і у військкомат, і у військову прокуратуру. Також оскаржимо рішення призовної комісії в суді», — заявив Лось. За словами юриста, військкомат проігнорував діагноз співробітника ФБК. Про те, що у Іонова астма, раніше розповідав директор ФБК Іван Жданов.

22 червня Іонова забрали на розподільчий пункт у місті Залізничний Московської області. Жданов сказав, що його викрали в стилі Руслана Шаведдинова». За інформацією директора ФБК, у Іонова відібрали засоби зв’язку, також до нього не пускали юриста.

У ФБК Іонів займався ефірами програми опозиційного політика Олексія Навального «Росія майбутнього».

Нагадаємо, в грудні 2019 року в квартирі співробітника ФБК Руслана Шаведдинова пройшов обшук. Причому коли в квартиру до Шаведдинову увірвалися силовики, йому не вдалося ні з ким зв’язатися, а ті, хто намагався додзвонитися молодій людині, чули «обслуговування абонента тимчасово призупинено». Пізніше стало відомо, що його відправили служити на архіпелаг Нова Земля. У ФБК назвали таку термінову відправку Шаведдинова на службу викраденням.