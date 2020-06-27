В платье цвета фуксии: Тина Кароль покорила стильным образом

Пикантное фото Тины Кароль вызвало бурный ажиотаж в Сети. Подробнее в материале.

После завершения проекта “Голос страны” Тина Кароль и Дан Балан перестали появляться вместе, а поклонники начали подозревать пару в расставании.

К слову, некоторые фанаты говорят о возможной беременности Тины от молдавского певца. Однако сама Кароль подобные слухи пока не комментирует.

На днях в Instagram появилось фото, где Тина позирует на диване в коротком платье цвета фуксии. Из-за неудачной позы певицы ее поклонники смогли рассмотреть чуть больше, чем следовало.

“Слишком горячо!”, “это отвал всего”, “красивая”, “огонь”, “вау, это одно из самых крутых фото Тины”, “а какой взгляд!”, – пишут поклонники артистки в комментариях под фото.

: showbiz.clutch.ua