У Москві поліція порушила справу за фактом подвійного голосування журналіста Павла Лобкова

Московська поліція порушила справу про адміністративне порушення за фактом подвійного голосування за поправки до Конституції. Співробітники поліції перевіряють версію про «сплановану акцію по дискредитації голосування», яка загрожує кримінальними справами. Інформацію опублікували на сайті ГУ МВС Росії по місту.

Адміністративну справу порушили за статтею 5.22 КоАП РФ («Незаконні видача і отримання бюлетеня»). Подвійне голосування журналіста «Дощу» Павла Лобкова можуть порахувати адміністративним правопорушенням. У цьому випадку йому загрожує штраф до 50 тис. рублів. Також поліція обіцяє перевірити дії співробітників виборчої комісії, які допустили видачу бюлетеня.

Крім того, силовики розглядають версію про заздалегідь сплановану акцію з дискредитації голосування в Москві». Зокрема, поліції здається підозрілим «широке висвітлення [подвійного голосування] в медіа». У разі підтвердження «учасникам голосування» загрожує кримінальна відповідальність за статтями 142.2. КК РФ («Незаконні видача і отримання бюлетеня для загальноросійського голосування»), 207.1 КК РФ («Публічне поширення завідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю і безпеці громадян») та 213 КК РФ («Хуліганство»). Поліція не уточнює, про які саме учасників йдеться.

Раніше Лобков в ефірі «Дощу» розповів, що проголосував двічі. Один раз — на виборчій дільниці № 141, а через годину проголосував в електронному вигляді. За його словами, на електронне голосування він зареєструвався на mos.ru тиждень тому.

Сьогодні у Росії почалося дострокове голосування за поправки до Конституції. Воно триватиме шість днів, основний день голосування 1 липня влада вже оголосили вихідним.