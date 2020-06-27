У Кабміні розповіли, збираються знову закрити українців по домівках

В Україні, незважаючи на попередження від прем’єра Дениса Шмигаля, на даний момент не планують повернення до жорсткого карантину.

Так, повернення обмежень, при яких знову закриють левову частку закладів, а українців відправлять по домівках – практично неможливий, запевняють Оглядач співрозмовники в Кабміні.

«Якщо повернемося до повного карантину, це стане вироком для влади. Карантин потрібен був не для того, щоб вірус «пропав» з-за відсутності носіїв. Це – можливість на кілька місяців відкласти пік, підготувати медичну систему, знайти кошти і закупити обладнання. Якщо за час жорсткого карантину не змогли підготуватися, це вирок, нарвемося на соціальне невдоволення. Нікому таке не потрібно», – розповідають співрозмовники.

Директор Інституту демографії і соцдосліджень, перша жінка-член президії Національної академії наук Елла Лібанова переконана: якщо людей «не вважати за бидло», а аргументовано пояснити, навіщо потрібно дотримуватися жорсткий карантин, то виконувати обмеження будуть. При цьому вчений вважає, що зараз немає причин для різкого посилення.

Питання викликає тільки послаблення частині заходів (відкриття клубів, кінотеатрів, дозволу на обслуговування всередині ресторанів). «Судити треба тільки по відношенню кількості підтверджених діагнозів та кількості проведених тестів. Інших показників статистика не придумала. І це потрібно робити не за один день: реєстрація захворювань не відбувається в той самий день, коли тест. Я не можу сказати, що ситуація катастрофічна. Судячи з того, що відбувається в світі, ситуація нормальна», – говорить OBOZREVATEL Лібанова.