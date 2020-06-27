Корисна профілактика грипозних захворювань

У зв’язку з посиленням в Китаї і інших країнах світу черговою епідемією черговий новоявленої різновиди грипу хотів би поділитися з шановними відвідувачами сайту дуже непоганий , простий і при цьому перевіреної за кілька років практикою профілактики грипозних захворювань . Вона заснована на опублікованому в пресі думці професійних лікарів і тому як мінімум не завадить будь-якому ознакомленному з нею людині . Суть даної профілактики полягає в тому , що , як вказують фахівці , типовому вірусу грипу для повноцінного впровадження в тіло людини через його слизові покриви ( ніздрі і очі ) необхідно не менше п’яти годин . Тому , якщо своєчасно застосовувати запобіжні заходи , потенційно небезпечний вірус виявиться просто не в змозі надати людині ніякої шкоди . Ці заходи полягають у наступному : регулярне кожні п’ять годин промивання внутрішньої поверхні ніздрів звичайним мильним розчином ( після попереднього миття рук з милом , зрозуміло ) , умивання з милом обличчя з тією умовою , щоб мильний розчин ОБОВ’ЯЗКОВО потрапив в прикриті очі і трохи їх ПОЩИПАВ ! Крім цього при виході з будинку на вулицю , громадський транспорт і на роботу рекомендується злегка змащувати ніздрі зсередини ОКСОЛІНОВОЮ маззю або її більш сучасними аналогами . Ця мазь завдяки своїй вазелинообразной консистенції не дозволяє потрапили всередину носа вірусів грипу осісти саме на його слизову поверхню . Профілактику необхідно проводити щодня до тих пір , поки не закінчиться епідемія !

Всім міцного здоров’я !

Примітка : автор прийняв рішення написати цю замітку саме тому , що типова захист від вірусів у вигляді рекомендованої тканинної лицьової маски фактично НЕ ЗАХИЩАЄ один з важливих можливих шляхів їх проникнення – слизову оболонку очей ! Згаданий метод цей недолік профілактики значною мірою усуває ! У разі появи ознак затягування епідемії дуже корисно надягати при виході з будинку в людні місця спеціальні пластикові захисні окуляри , що продаються в звичайних магазинах робочого спецодягу . Останні їх примірники , які довелося на всяк випадок придбати автору , дуже симпатичні , легкі , практичні і зручні в носінні . У разі низького класу антивірусного захисту у наявних дешевих лицьових масок ( професійні фахівці навіть рекомендують використовувати замість них лише досить якісні по захисним параметрами респіратори ) , або взагалі при повній відсутності останніх , можливо , має сенс періодично полоскати ротову порожнину етиловим спиртовим розчином , наприклад , горілкою в тому випадку , якщо людині доводилося в підозрілих місцях з ким – небудь словесно спілкуватися . З цієї ж причини рекомендується утримуватися від вуличного куріння , бо забезпечити санітарну чистоту доставаемой там брудними руками сигарети практично нереально .

Примітка 2 : дана замітка автора пізніше ПОВНІСТЮ підтвердилася матеріалом , викладеним у статтях тижневика “Комсомолка” – “товстушка” – “Спалах китайського вірусу – вбивці згасне сама протягом року” і ” Вірус не любить теплої погоди . Головне – протриматися до літа ” , що містять в собі інтерв’ю з видатними вітчизняними мікробіологами , полковником медичної служби і доктором медичних наук відповідно . Роз’яснення причин дуже важкій ситуації , що склалася в Італії , дано у статті тривалий час мешкала там російськомовної кореспондентки газети в її публікації “Чому більше всього хворих в Італії” . Будуть цікаві і більш пізні статті зі сторінок вже тижневика ” Аіф ” : “День святого карантину” , містить інтерв’ю з головою наукового товариства терапевтів Воробйовим , “Допомагають маски” , заснована на думці професора кафедри госпітальної терапії , д. м. н. Яковлєва , ” Заразливі висновки про ситуацію в зарубіжних країнах журналіста Георгія Зотова . Всі бажаючі можуть ознайомитися з ними в мережі самостійно .

Примітка 3 ( запозичено з інтернет сторінок ) :

* Вірус — це не живий організм, а молекула білка (РНК), покрита захисним шаром ліпіду (жиру), який при поглинанні клітинами слизової оболонки ока, носа чи щоки змінює свій генетичний код (мутує) і перетворюється в розмножуються клітини-агресори.

* Оскільки вірус – не живий організм, а молекула білка, він не помирає, а розкладається сам по собі. Час розпаду залежить від 1) температури, 2) вологості і 3) типу матеріалу, на якому він знаходиться.

* Вірус дуже тендітний; єдине, що захищає його, – це тонкий зовнішній шар жиру. Ось чому будь-який ,МИЛО чи миючий засіб є кращим засобом, тому що піна РОЗЩЕПЛЮЄ ЖИР (ось чому ви повинні размыливать мило так довго: протягом 20 секунд або більше, щоб зробити багато піни). Після розчинення жирового верхнього шару, молекула білка сама розкладається і розщеплюється.

* ТЕПЛО топить жир; Ось чому так добре використовувати воду вище 25 градусів за Цельсієм для миття РУК, ОДЯГУ і всього іншого. Крім того, гаряча вода робить більше піни, і це робить її ще більш дієвою.

* Алкоголь або будь-яка суміш зі спиртом більше 65% розчиняє будь-який жир, особливо зовнішній ліпідний шар вірусу.

* Будь-яка суміш з 1 частиною ВІДБІЛЮВАЧА і 5 частинами води безпосередньо розчиняє білок, розщеплює його зсередини.

* ПЕРЕКИС ВОДНЮ по ефективності варто після мила, алкоголю і хлору, тому що перекис теж розчиняє вірусний білок, але її потрібно використовувати в чистому вигляді, а це шкодить вашій шкірі.

* БАКТЕРИЦИДИ НЕ допомагають. Вірус – не живий організм, як бактерії, і не можуть бути вбиті антибіотиками.

* НІКОЛИ НЕ ТРУСІТЬ використану або невикористану одяг, простирадла або тканину. Незважаючи на те, що вірус приклеєний до пористої поверхні, він дуже інертний і розпадається за 3 години (на тканини і пористих поверхнях), 4 години (на міді , яка сама антисептик, та деревині, т. до. вона відтягує вологу і не дає відшаровуватися і ділитися), 24 години (на картоні), 42 години (на металі) та 72 години (на пластику). Але якщо ви струшуєте матеріал чи використовуєте щітку, молекули вірусу ПЛАВАЮТЬ у повітрі до 3 годин і можуть осісти на слизовій вашого носа і т. д.

* Молекули вірусу залишаються СТАБІЛЬНИМИ при зовнішньому або штучному ХОЛОДІ, в тому числі створюваному кондиціонерами в будинках, автомобілях і т. п. Їм також потрібна волога, щоб залишатися стабільними, особливо в темряві. Отже, СУХА, ТЕПЛА і наповнена СВІТЛОМ середовище буде руйнувати їх швидше.

* УЛЬТРАФІОЛЕТ на будь-якій поверхні розщеплює вірусний білок. Наприклад, для дезинфекції і повторного використання маски він підходить ідеально. Будьте обережні, т. к. він також розщеплює і шкірний колаген (який теж є білком), що в кінцевому підсумку викликає зморшки і навіть рак шкіри.

* Вірус НЕ МОЖЕ пройти через здорову шкіру.

* Оцет НЕ ефективний, тому що він не руйнує захисний шар жиру.

* НЕ ефективні ні ДУХИ, ні ГОРІЛКА. В них алкоголю менше 65%.

* LISTERINE – так! Це 65% алкоголю.

* Чим більше ОБМЕЖЕНИЙ простір, тим БІЛЬШЕ концентрація вірусу. Чим більше простір ВІДКРИТО або природно ВЕНТИЛИРУЕМО – тим менше вірусів!

* 100 разів сказано, але скажемо ще раз: ви повинні мити руки ДО і ПІСЛЯ дотику до слизових оболонок, обличчя, їжі, замків, ручок, вимикачів, пультів, телефону, години, комп’ютерів, столів, телевізору, кнопок, грошей, ключів, брелоків, гаманців і т. д. + До і після туалету (де ваші слизові теж схильні до небезпеки). Молекули вірусу можуть ховатися в мікротріщинах на руках, куди не потрапляє вода при митті. Використовуйте зволожувачі. Чим товще ШАР ЗВОЛОЖУВАЧА, тим краще. Також позбавтеся від довгих нігтів, там може ховатися вірус!

( Інформація надана університетом Джона Хопкінса. )

Примітка 4 ( запозичено з інтернетної статті інформаційного видання “Новые Известия” – “Лайфхак для хворих : що робити , якщо недоступний апарат ШВЛ” ) :

Лікарі-фізіотерапевти радять старий добрий спосіб, який використовувався до створення пристосувань для штучної вентиляції легенів .

Однією з головних проблем , з якою зіткнулися медики всього світу під час пандемії, це брак апаратів ШВЛ для лікування особливо важких випадків. Проте в цьому випадку можна вдатися до старої медичній практиці відведення слизу з легких, радять фахівці .

Якщо у вас з’являться легеневі симптоми коронавирусной пневмонії, може бути летальний пошкодження від випоту (слизова заповнює легені) або цитокиновой бурі (організм надмірно реагує з великим випотом). Багато років тому фізіотерапевти успішно лікували це методом ПД – Постурального дренажу .

Це коли пацієнт перевертається через ПОПЕРЕЧИНУ або лежить на ПОХИЛІЙ поверхні, щоб нахилити легені і бронхи догори ногами. Слиз почне витікати, і буде можливість відкашлятися. Можна так само додати ритмічні поплескування по спині в області легенів, це так само сприяє відходженню слизу.

Це легко зробити і самому і членам своєї сім’ї. Просто ляжте в потрібне положення і дозвольте слизу текти , допомагаючи дихальними техніками , які підкреслюють повний , тривалий вдих через ніс і потім видих крізь зуби , довго і рівне, потім прокашлятися. Також один з найпростіших способів – це лежати на ВЕЛИКОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ М’ЯЧІ .

Почніть , як тільки ви відчуєте, що легені наповнюються слизом . Не чекай – ті , поки ви настільки захворієте , що почнете задихатися . Вистачить 20 – 30 хвилин кілька разів в день , але особливо важливо робити це з ранку (за ніч збирається багато слизу).

ПД робили в будинку престарілих в американському штаті Вермонт під час епідемії грипу 1976 року для постійних пацієнтів . Вони не втратили нікого , в той час як інші будинки престарілих втратили десятки життів !..

Примітка 5 ( засноване на думці лікаря , що мав особистий досвід захворювання коронавірусом ) : в період наступу епідемії коронавіруса дуже корисно профілактично тренувати легені надуванням кілька разів на день протягом п’яти хвилин звичайних повітряних кульок . Дана тренування допоможе знизити негативні наслідки хвороби для організму , якщо захворювання , в тому числі потребує серйозної госпіталізації , все – таки відбудеться . У разі відсутності під рукою повітряних кульок можна замінити їх видуванням повітряних бульбашок через трубку діаметром 1 – 2 см. і довжини , опущену у відро з водою , причому чим нижче опущена в воду трубка , тим більше буде тренувальна навантаження на легені .