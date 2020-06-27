Названі продукти, які допомагають знизити рівень цукру в крові

Вівсянка, квасоля, нут і сочевиця, цитрусові, зелень, риба – ось неповний перелік названих фахівцями продуктів, що допомагають знизити рівень цукру в крові.

Медики нагадують, що підвищений рівень цукру в крові може спостерігатися в разі предіабету. Якщо на цьому етапі скорегувати вміст глюкози в крові і взяти його під контроль, можна уникнути цукрового діабету.

Щоб звернути предіабет, необхідна фізична активність в комплексі зі здоровим харчуванням. Експертами були названі продукти, які особливо ефективно допомагають знизити рівень цукру в крові, про це пише «Рамблер/доктор».

Вода. Її вживання активізує надлишок цукру з сечею.

Риба. Рекомендується як джерело високоякісного білка, що сприяє тривалому насиченню, що захищає від споживання вуглеводів, що підвищують цукор в крові. Жирні сорти морської риби містять багато ненасичених омега-3 кислот, що перешкоджають запаленню судин – характерного порушення, що викликається хронічно високою концентрацією глюкози в організмі.

Продукти, багаті клітковиною. Лікарі рекомендують овес, бобові, яблука, цитрусові – їх харчові волокна уповільнюють засвоєння вуглеводів і цукру, захищаючи від різких коливань його рівня в крові.

Ягоди. Їх речовини антоціани мають здатність блокувати деякі харчові ферменти, роблячи процес засвоєння вуглеводів більш повільним-це перешкоджає сплескам цукру в крові.

Листова зелень. Шпинат, салатні рослини містять багато антиоксидантів, магнію та інших речовин, що сприяють зменшенню вмісту глюкози.

: ukrhealth.net

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