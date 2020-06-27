У Михайла Єфремова стався серцевий напад у річницю смерті матері

У актора Михайла Єфремова в четвер стався серцевий напад — про це повідомив його адвокат Ельман Пашаєв. Почасти тому актор не наважився просити слідчого відпустити його на могилу матері — 25 червня якраз була роковини її смерті.

Як розповів «МК» Ельман Пашаєв, що його підзахисному стало зле з серцем минулої ночі. Близькі хотіли викликати «швидку», але Михайло зупинив їх.

Вранці стан Єфремова трохи покращився. Але нездужання остаточно змусило його відмовитися від планів відвідати могилу матері в річницю її смерті 25 червня.

Справа в тому, що нещодавно актор, його дружина і адвокат обговорювали можливість звернутися до слідчого з клопотанням, щоб він дозволив Єфремову, який перебуває під домашнім арештом, поїхати на кладовище. Але артист майже категорично не хотів цього робити, сказав, що не залишить квартиру навіть за такої поважної причини. За словами Пашаєва, його підзахисний перебуває в пригніченому стані, дуже переживає за смертельного ДТП. Відмова від поїздки до коханої людини на могилу в такий важливий день почасти можна розцінювати як самобичування.

До того ж переживань Єфремову додала рідна дочка Анна-Марія. Вона розкритикувала батька в соцмережах після заяви Пашаєва про бажання актора усиновити дітей загиблого Сергія Захарова («Бать, ну куди нам ще дітей»). Самого захисника дівчина звинуватила в некомпетентності. Адвокат уточнив, що під усиновленням розумілося якесь заступництво, опіка, а не юридичний акт.