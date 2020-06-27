Як жили багатії в СРСР: Мирович розкрив правду про життя радянської «еліти»

В СРСР тих, хто вважався заможними людьми, можна було віднести до середнього класу, навіть ближче до його нижньої ступені. Радянське «багатство» не йшло ні в яке порівняння з шикарною життям у нормальних розвинених країнах.

Про це написав у своєму блозі Максим Мирович. Він зазначив, що в СРСР не існувало легального шляху збагачення, крім як прислуговування радянської системи в тому або іншому вигляді.

«Якщо в розвиненій країні ви могли щось винайти, придумати якийсь новий товар, новий бізнес, зробити відкриття або бути наприклад хорошим стоматологом, і тим самим озолотитися в СРСР у вас такий легальної можливості не було, держава забороняла вам займатися тим, чим ви хочете, а за долар в СРСР давали не «67 копійок», а від 3 до 15 років. Радянська держава не визнавала за вами право бути особистістю і самостійно володіти результатами своєї праці», – пояснив він.

Відзначається, що в Радянському Союзі було тільки два шляхи збагачення — або йти в партноменклатуру, або займатися всякими сірими схемами і підпільним виробництвом.

«Совкові номенклатурники верхньо-середньої ланки жили досить непогано — за рахунок решти населення їм безкоштовно видавали шикарні (за радянськими мірками) квартири, дачі, автомобілі, плюс вони забезпечувалися продуктами в спеціалізованих закритих магазинах, для яких навіть ковбаса проводилася у закритих «номенклатурних» цехах — так що ці товариші в Союзі жили відносно непогано», – сказано у блозі.

Другий шлях збагачення — це «сірі схеми», які були побудовані найчастіше на задоволенні потреб звичайних громадян.

«Так, наприклад, стану робив той, хто сидів «на дефіциті» і мав відношення до торгівлі наприклад м’ясом або непоганий взуттям. Процвітали й ті, хто сидів у системі розподілу — наприклад люди, хто відповідав за розподіл «безкоштовних» квартир і просування «черг» на автомобілі — багато з них брали хабарі, а на питання після прийняття хабара «а ви точно допоможете, не обдурите?», часто відповідали — «ну що ви, не обману звичайно, я ж комуніст!», – розповів Мирович.

За його словами, ще наживали стану ті, хто шив у підпільних цехах або просто торгував джинсами, кросівками і модним одягом. Блогер зазначає, що по суті це був звичайний бізнес, але в СРСР він був заборонений.

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

«Дві групи радянських багатіїв (умовно назвемо їх «номенклатурники» і «підпільники») жили майже однаково непогано — за тим лише винятком, що другі більше таїлися і намагалися не виставляти «багатство напоказ. Ще багатими могли стати всякі актори чи відомі конструктори — але по відношенню до основної маси населення це був мізер», – пише блогер.

Мирович вказав, що радянські багачі жили зазвичай у просторій квартирі — не менше 3 або 4 кімнат. Занадто великих квартир у СРСР не будували, але навіть 3-4 кімнати в порівнянні з іншими безкоштовними 1-2 кімнатними «хрущовками» виглядали шикарними апартаментами.

Він зазначив, що номенклатурники отримували квартири «безкоштовно», а ось «підпільники» часто вигадували всякі складні схеми з обміну/роз’їзду/переїзду або просто несли величезну хабар у систему розподілу житла (від 3-5 тис. рублів і вище).

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

«Обставити квартиру вважалося престижним всім закордонним — що номенклатурники, що підпільники тверезо оцінювали якість радянського меблевого та іншого виробництва, і намагалися дістати меблі «звідти». Цілком престижною вважалася меблі з НДР і Румунії — румунські секції і м’які кути досі продаються на Avito за якісь божевільні гроші пристарілими номенклатурниками і підпільниками — вони часто не розуміють, що зараз ця меблі не має ніякої цінності», – наголошується в тексті.

Мирович підкреслив, що на стінах квартири обов’язково повинні були бути дорогі (нерадянські) шпалери з смужками і малюнком, на підлозі і стінах — килими, а в сервантах і на стінах — предмети колекціонування.

Життя в СРСР Блог Максима Мировича

«Нормального ринку антикваріату в СРСР не було, тому радянські багатії збирали всякий непотріб, який став ерзацом антикваріату і вважався «цінним» — скупався втридорога всякий кришталь «богемія», за п’ятикратної ціною купувалися страшні люстри з висульками, а по оголошеннях в газетах розшукувалися всякі старі іржаві буденновские шаблі і сувенірні грузинські кинджали — які повинні були зображати на килимі колекцію зброї», – пише блогер.