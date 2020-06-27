Повінь – зміна системи

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На Донбасі 9 раз обстріляли ВСУ і поранили українського військового

27.06.2020

За добу п’ятниці, 26 червня, противник на Донбасі 9 разів порушив режим припинення вогню. Стріляли з заборонених артилерійських систем, а також з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба Штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Кримське агресор тричі відкривав вогонь.

Також сепаратисти обстрілювали захисників Катеринівки, Новоолександрівки і Новозвановка. Стріляли на околицях Хутора Вільний і неподалік Шумів.

«У районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», біля населеного пункту Славне противник застосував міномети калібру 82 мм і ручні протитанкові гранатомети», — повідомляє прес-служба.

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 26 червня був знищений один і поранені двоє окупантів.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню — у передмісті Авдіївки і неподалік Водяної.

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