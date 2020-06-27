В окремих штатах США закривають бари з-за нового спалаху коронавіруса

Губернатори американських штатів Техас і Флорида прийняли рішення знову закрити бари, так як число заражень коронавірусом знову почала збільшуватися, повідомляє американський телеканал CNBC.

«Як я і говорив з самого початку, якщо кількість позитивних результатів тестів перевищить 10%, влада штату Техас зроблять подальші заходи щодо запобігання поширення COVID-19», — заявив губернатор Техасу Грег Ебботт.

«На даний момент очевидно, що зростання числа випадків в значній мірі обумовлений певними видами діяльності, в тому числі зустрічами в барах Техасу», — додав він.

Губернатор зазначив, що тепер всі заклади, які отримують 51% своєї валової виручки від продажу алкоголю, будуть закриті, але вони зможуть продовжувати працювати «на винос».

Прийняті в Техасі заходи підтримали і влада Флориди, де також спостерігається значне зростання випадків зараження.

В п’ятницю у Флориді було зафіксовано 8942 нових випадки зараження COVID-19, що на 3 тис. перевищує рекорд за зараженням за одну добу, встановлений кілька днів тому. Таким чином, влада Флориди повідомили про понад 32 тис. підтверджених випадків зараження за останні сім днів.