У Львові від коронавіруса померла керівник міського лабораторного центру, де захворіли майже всі лікарі

Завідувач Львівським міським відділом Державного закладу «Львівський обласний лабораторний центр Моз України» Галина Михальчук померла від ускладнень коронавирусной хвороби. Про це написала в Facebook головний епідеміолог Львівської області, лікар-інфекціоніст Наталія Тімко.

«Сьогодні перестало битися серце доброго і мудрого Чоловіка, Жінки, Матері, Бабусі, яка все життя віддала роботі в СЕС, де працювала завідуючої санітарно-гігієнічним відділом СЕС Франківського району міста Львова, надалі очолила лабораторний центр Львова… Михальчук Галини Трохимівни. Її життя забрав коронавірус… Могла ще жити, працювати, втілювати в життя плани… Не судилося. Була для людей мудрим наставником. Давала поради, настанови. Любила свою роботу. Любила життя», — написала вона.

За інформацією Тимко, це 127-я смерть від COVID-19 на Львівщині.

Галині Михальчук було 70 років. За інформацією місцевих ЗМІ, коронавірус виявили майже у всіх працівників міської лабораторного центру.