З’явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах

Затопило село Стрілецький Кут Кіцманського району

Як паводкова хвиля накрила село на Буковині відзняв очевидець.

На початку тижня масштабний паводок накрив Закарпаття та сусідню Франківщину. Найбільше постраждали гірські райони.

В смт. Ясіня, на Рахівщині, річка Тиса зруйнувала ділянку дороги «Мукачево-Рогатин». А у Яремче дорога обвалилася прямо під ногами людей.

Також постраждала Буковина. Очевидець відзняв як паводкова хвиля накрила село Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області.

: glavcom.ua

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