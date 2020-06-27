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З’явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах

27.06.2020

Затопило село Стрілецький Кут Кіцманського району
Як паводкова хвиля накрила село на Буковині відзняв очевидець.

На початку тижня масштабний паводок накрив Закарпаття та сусідню Франківщину. Найбільше постраждали гірські райони.

В смт. Ясіня, на Рахівщині, річка Тиса зруйнувала ділянку дороги «Мукачево-Рогатин». А у Яремче дорога обвалилася прямо під ногами людей.

Також постраждала Буковина. Очевидець відзняв як паводкова хвиля накрила село Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області.

: glavcom.ua

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