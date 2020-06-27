З’явилося відео, як паводкова хвиля накрило село в Карпатах

Затопило село Стрілецький Кут Кіцманського району
Як паводкова хвиля накрила село на Буковині відзняв очевидець.
На початку тижня масштабний паводок накрив Закарпаття та сусідню Франківщину. Найбільше постраждали гірські райони.
В смт. Ясіня, на Рахівщині, річка Тиса зруйнувала ділянку дороги «Мукачево-Рогатин». А у Яремче дорога обвалилася прямо під ногами людей.
Також постраждала Буковина. Очевидець відзняв як паводкова хвиля накрила село Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області.
: glavcom.ua
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