Німецькі ЗМІ про параді в Москві і голосуванні за поправки до Конституції РФ

Військовий парад на Червоній площі, проведений незважаючи на епідемію COVID-19, був покликаний підняти настрій росіян і спонукати їх підтримати поправки до конституції, вважають німецькі коментатори.

Німецькі ЗМІ приділили військового параду в Москві досить велику увагу. В середу, 24 червня, пряма трансляція з Червоної площі хоч і не велася, але у випусках новин у вечірніх аналітичних програмах на головних телеканалах ФРН цій темі було відведено певний час, правда, не на перших місцях.

А в четвер, 25 червня, парад, приурочений до 75-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Великій вітчизняній війні, широко висвітлювала німецька преса. При цьому практично всі без винятку провідні газети ФРН вказували на взаємозв’язок військового параду з почався в Росії голосуванням за поправки до конституції.

Москвичам дали хліба і видовищ

Пересічним жителям Німеччини, де раніше заборонені всі масові заходи, абсолютно незрозуміло, чому в Росії, знаходиться на третьому місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом, вирішили проводити багатотисячний військовий парад з участю публіки.

“Москвичам дали хліба і видовищ”

Подив своїх земляків кореспондент газети Süddeutsche Zeitung передав російському історикові, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі Івану Курилле. “Путін хоче підняти настрій громадян з тим, щоб вони при високій явці – проголосували за поправки до конституції, – відповів Курилла. – Парад – засіб досягти цього”. Історик пояснив, що для росіян перемога у війні є єдиною історичною подією, до якої вони належать переважно однаково і яке викликає в них однакові почуття.

Газета Die Welt впевнена, що “проведення помпезного ритуалу напередодні початку голосування за путінським поправок до конституції невипадково”. “Перш, ніж росіяни підійдуть до виборчих урн, – продовжує видання, – їм треба було нагадати про велич Росії і її статус наддержави – невелика хитрість, щоб підвищити явку і частку голосів “за” на голосування, покликаний зберегти владу Путіна де-факто на невизначений час”.

Газета Tagesspiegel вважає, що відкладати проведення параду і далі Кремлю було небезпечно, оскільки це тільки посилювало б невдоволення москвичів, які протягом майже десяти тижнів були змушені сидіти по домівках в умовах жорсткого карантину. Їм треба було – як у свій час римлян – дати хліба і видовищ, вказує видання, запропонувати щось, що підняло б їх настрій і спонукало б взяти активну участь у голосуванні за поправки до конституції.

Спосіб підвищити настрою і особистий рейтинг президента

В останні тижні, пише Tagesspiegel, співвідношення прихильників і супротивників зміни конституції змінилося не на користь Путіна, знизився і його особистий рейтинг: тільки 59 відсотків підтримували наприкінці квітня його політику – найнижчий показник за 20 років. А за даними іншого опитування, довіряють президенту тепер лише чверть росіян. Два з половиною роки тому таких було в два з гаком рази більше, підкреслює видання.

“Відставити поганий настрій!”

“Путін розпорядився відставити тривоги”, – зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Урочистості в Москві з нагоди перемоги у Великій вітчизняній війні повинні одночасно символізувати і перемогу над вірусом”, – додає виходить в Швейцарії Neue Zürcher Zeitung.

На зростаюче невдоволення росіян – не тільки москвичів і не тільки карантинними обмеженнями – звертають увагу й інші ЗМІ. Телерадіокомпанія MDR наводить на своєму сайті результати незалежного опитування “Левада-центру”, згідно з яким тільки 33 відсотки громадян Росії зараз проголосували б за Путіна на президентських виборах.

Таким чином його рейтинг скоротився в два рази в порівнянні з початком 2018 року, пояснив кореспонденту MDR соціолог “Левада-центру” Денис Волков. І навіть серед вірних прихильників Путіна, за його даними, приблизно третина не підтримує всі запропоновані поправки до конституції.

Путін forever

Втім, що б там не говорили опитування, в результаті розтягнутого з-за коронавіруса на цілий тиждень голосування ні сам Путін, ні німецькі коментатори не сумніваються. Die Welt називає почалося в цей четвер голосування “Потьомкінським референдумом” і нагадує про слова самого президента, що виразив упевненість в тому, що абсолютна більшість підтримає поправки.

Володимир Путін на параді 24 червня

Tagesspiegel, у свою чергу, вважає, що голосування проводиться для відводу очей: “Поправки до конституції вже затверджені парламентом і підписані президентом. Вона (нова конституція – Ред.) вже навіть у віддрукованому вигляді стоїть на полицях у книгарнях. Так що мова йде тільки про символічної легітимації. Путін поділяє відповідальність з виборцями. Не він, мовляв, один розпорядився продовжити свої повноваження, а народ так вирішив”.

“Тріумф на виборчих дільницях покликаний усунути всякі сумніви в легітимності його проекту, – пояснює коментатор Süddeutsche Zeitung, – а також продемонструвати виборцям і найближчого оточення Путіна, що в осяжному майбутньому йому немає альтернативи”.

Реформа конституції або конституційний переворот?

Німецькі ЗМІ вказують, що поправки до конституції і обнулення строків президента дозволяють Путіну залишатися на чолі російської держави після 2024 року ще на два терміни, тобто до 2036 року, коли йому самому вже 83.

Опозиція виступає проти поправок до конституції

Онлайн-видання Tagesschau.de наводить аргументи московського мера Сергія Собяніна, який пояснював необхідність залишити Путіна в Кремлі прагненням уникнути політичної невизначеності й нестабільності. “Той факт, що для чинного президента вноситься особливе правило в конституцію, – пише Tagesschau.de – є з точки зору критиків Кремля не реформою конституції, а конституційним переворотом”.

Таку оцінку російської опозиції поділяє і оглядач газети Handelsblatt. Він теж називає затію Кремля не конституційною реформою, а “конституційним переворотом”, а почалося голосування – “грою в демократію”. Мета Путіна, на думку автора, “обійти прикре обмеження президентських термінів, яке змусило б його покинути свій пост в 2024 році”.

Коментатор Süddeutsche Zeitung дивиться на речі більш глобально: “Будь то голосування за поправки до конституції або парад Перемоги – Путін робить все, щоб в Росії все залишилося як є, а сам він міг спокійно увійти в історію”. Почалося голосування в цьому йому допомагає, оскільки, пише автор, “воно консервує, увічнює ті цінності, які вибрав Путін для Росії”.