Повінь – зміна системи

Menu
Close

Німецькі ЗМІ про параді в Москві і голосуванні за поправки до Конституції РФ

27.06.2020

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

Військовий парад на Червоній площі, проведений незважаючи на епідемію COVID-19, був покликаний підняти настрій росіян і спонукати їх підтримати поправки до конституції, вважають німецькі коментатори.

Німецькі ЗМІ приділили військового параду в Москві досить велику увагу. В середу, 24 червня, пряма трансляція з Червоної площі хоч і не велася, але у випусках новин у вечірніх аналітичних програмах на головних телеканалах ФРН цій темі було відведено певний час, правда, не на перших місцях.

А в четвер, 25 червня, парад, приурочений до 75-ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Великій вітчизняній війні, широко висвітлювала німецька преса. При цьому практично всі без винятку провідні газети ФРН вказували на взаємозв’язок військового параду з почався в Росії голосуванням за поправки до конституції.

Москвичам дали хліба і видовищ

Пересічним жителям Німеччини, де раніше заборонені всі масові заходи, абсолютно незрозуміло, чому в Росії, знаходиться на третьому місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом, вирішили проводити багатотисячний військовий парад з участю публіки.

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

“Москвичам дали хліба і видовищ”

Подив своїх земляків кореспондент газети Süddeutsche Zeitung передав російському історикові, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі Івану Курилле. “Путін хоче підняти настрій громадян з тим, щоб вони при високій явці – проголосували за поправки до конституції, – відповів Курилла. – Парад – засіб досягти цього”. Історик пояснив, що для росіян перемога у війні є єдиною історичною подією, до якої вони належать переважно однаково і яке викликає в них однакові почуття.

Газета Die Welt впевнена, що “проведення помпезного ритуалу напередодні початку голосування за путінським поправок до конституції невипадково”. “Перш, ніж росіяни підійдуть до виборчих урн, – продовжує видання, – їм треба було нагадати про велич Росії і її статус наддержави – невелика хитрість, щоб підвищити явку і частку голосів “за” на голосування, покликаний зберегти владу Путіна де-факто на невизначений час”.

Читайте також:   Ізраїль видає росіянина Буркова американцям. Що буде з Наамой?

Газета Tagesspiegel вважає, що відкладати проведення параду і далі Кремлю було небезпечно, оскільки це тільки посилювало б невдоволення москвичів, які протягом майже десяти тижнів були змушені сидіти по домівках в умовах жорсткого карантину. Їм треба було – як у свій час римлян – дати хліба і видовищ, вказує видання, запропонувати щось, що підняло б їх настрій і спонукало б взяти активну участь у голосуванні за поправки до конституції.

Спосіб підвищити настрою і особистий рейтинг президента

В останні тижні, пише Tagesspiegel, співвідношення прихильників і супротивників зміни конституції змінилося не на користь Путіна, знизився і його особистий рейтинг: тільки 59 відсотків підтримували наприкінці квітня його політику – найнижчий показник за 20 років. А за даними іншого опитування, довіряють президенту тепер лише чверть росіян. Два з половиною роки тому таких було в два з гаком рази більше, підкреслює видання.

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

“Відставити поганий настрій!”

“Путін розпорядився відставити тривоги”, – зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Урочистості в Москві з нагоди перемоги у Великій вітчизняній війні повинні одночасно символізувати і перемогу над вірусом”, – додає виходить в Швейцарії Neue Zürcher Zeitung.

На зростаюче невдоволення росіян – не тільки москвичів і не тільки карантинними обмеженнями – звертають увагу й інші ЗМІ. Телерадіокомпанія MDR наводить на своєму сайті результати незалежного опитування “Левада-центру”, згідно з яким тільки 33 відсотки громадян Росії зараз проголосували б за Путіна на президентських виборах.

Таким чином його рейтинг скоротився в два рази в порівнянні з початком 2018 року, пояснив кореспонденту MDR соціолог “Левада-центру” Денис Волков. І навіть серед вірних прихильників Путіна, за його даними, приблизно третина не підтримує всі запропоновані поправки до конституції.

Читайте також:   Стрільців взяв на себе моральну відповідальність за загибель пасажирів рейсу MH17

Путін forever

Втім, що б там не говорили опитування, в результаті розтягнутого з-за коронавіруса на цілий тиждень голосування ні сам Путін, ні німецькі коментатори не сумніваються. Die Welt називає почалося в цей четвер голосування “Потьомкінським референдумом” і нагадує про слова самого президента, що виразив упевненість в тому, що абсолютна більшість підтримає поправки.

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

Володимир Путін на параді 24 червня

Tagesspiegel, у свою чергу, вважає, що голосування проводиться для відводу очей: “Поправки до конституції вже затверджені парламентом і підписані президентом. Вона (нова конституція – Ред.) вже навіть у віддрукованому вигляді стоїть на полицях у книгарнях. Так що мова йде тільки про символічної легітимації. Путін поділяє відповідальність з виборцями. Не він, мовляв, один розпорядився продовжити свої повноваження, а народ так вирішив”.

“Тріумф на виборчих дільницях покликаний усунути всякі сумніви в легітимності його проекту, – пояснює коментатор Süddeutsche Zeitung, – а також продемонструвати виборцям і найближчого оточення Путіна, що в осяжному майбутньому йому немає альтернативи”.

Реформа конституції або конституційний переворот?

Німецькі ЗМІ вказують, що поправки до конституції і обнулення строків президента дозволяють Путіну залишатися на чолі російської держави після 2024 року ще на два терміни, тобто до 2036 року, коли йому самому вже 83.

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

Опозиція виступає проти поправок до конституції

Онлайн-видання Tagesschau.de наводить аргументи московського мера Сергія Собяніна, який пояснював необхідність залишити Путіна в Кремлі прагненням уникнути політичної невизначеності й нестабільності. “Той факт, що для чинного президента вноситься особливе правило в конституцію, – пише Tagesschau.de – є з точки зору критиків Кремля не реформою конституції, а конституційним переворотом”.

Таку оцінку російської опозиції поділяє і оглядач газети Handelsblatt. Він теж називає затію Кремля не конституційною реформою, а “конституційним переворотом”, а почалося голосування – “грою в демократію”. Мета Путіна, на думку автора, “обійти прикре обмеження президентських термінів, яке змусило б його покинути свій пост в 2024 році”.

Читайте також:   Турки від безвиході почали погрожувати Сирії

Коментатор Süddeutsche Zeitung дивиться на речі більш глобально: “Будь то голосування за поправки до конституції або парад Перемоги – Путін робить все, щоб в Росії все залишилося як є, а сам він міг спокійно увійти в історію”. Почалося голосування в цьому йому допомагає, оскільки, пише автор, “воно консервує, увічнює ті цінності, які вибрав Путін для Росії”.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *