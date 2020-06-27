Розпочато виплати родинам медиків, померлих у боротьбі з COVID-19

На початку 2020 року Україна, як і весь світ, постала перед складним викликом COVID-19. Українські медичні працівники щодня рятують наших громадян, ризикуючи власним здоров ” ям і життям.

Як інформує Офіс президента, «медики не мають боятися ходити на роботу, вони повинні відчувати не лише нашу моральну підтримку, а й знаті, що держава дбає про них і здатна подбати про їхніх близьких і дітей».

Зокрема, визначено та регламентовано порядок виплат медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від коронавірусної інфекції, що сталися під час виконання ними професійних обов’язків.

Кошти, які з дня на день надійдуть безпосередньо на рахунки родичів медичних працівників у розмірі 210 тисяч 200 гривень.

Крім того, найближчим часом буде забезпечено додаткову виплату родинам у розмірі 1 мільйон 575 тисяч 500 гривень.