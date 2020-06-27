Угорщина надішле батальйон «Тиса» на ліквідацію наслідків негоди в Україні

Батальйон спеціалізується на ліквідації наслідків стихійних лих

Угорщина відгукнулася на українську пропозицію і погодилася залучити багатонаціональний інженерний батальйон «ТИСА» для ліквідації наслідків повені на заході України. Цей батальйон спеціалізується саме на таких питаннях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він додав, що зараз дипломати працюють також з іншими країнами і НАТО для допомоги постраждалим від стихійного лиха українським областям.

«Саме так повинні діяти справжні партнери і добрі сусіди», — подякував Кулеба.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто зазначив, що учасники батальйону готові вирушити у вказане місце, якщо цього вимагатиме українська влада.

Інженерний батальйон «Тиса» створена 15 листопада 2002 року в Будапешті головами генеральних штабів угорської, румунської армії, Збройних Сил Словацької Республіки та України. Основні завдання батальйону: евакуація людей, обладнання та майна, участь у відновленні доріг та розчищення завалів, обладнання та будівництво тимчасових мостів, поставка в постраждалі райони питної води тощо.