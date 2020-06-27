Ізраїль атакував позиції ХАМАС у відповідь на запуск ракет

Армія оборони Ізраїлю в ніч на суботу, 27 червня, завдала авіаударів по військових позиціях палестинського руху ХАМАС. Так військові відповіли на запуск двох ракет із сектора Гази.

Про це в Twitter повідомляє армія Ізраїлю.

Ракети з сектора Газа було випущено ввечері в п’ятницю, 26 червня, палестинськими радикалами. Одна з ракет розірвалася неподалік населеного пункту, проте обійшлося без жертв. Також не надходило жодної інформації про збиток.

Ізраїльське державне радіо Kan нагадало, що раніше ХАМАС випускав по одній ракеті. Ті випадки зафіксовані 27 березня, 6 травня і 15 червня. Тоді Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь атакували десятки об’єктів Хамасу по всьому сектору Газа.