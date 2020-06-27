Найбільше хворих коронавірусом за добу зафіксували на Львівщині – Степанов

Найбільше випадків захворювання коронавірусом за добу зафіксовано у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та в р. Києві.

Про це на брифінгу 27 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків було зареєстровано у Львівській області — 168, Рівненській — 111, Закарпатській — 93 р. в Києві — 140», — сказав чиновник.

Станом на суботу, 27 червня, в Україні лабораторно підтверджено 42065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових випадків. Зафіксовані в обшем 1086 летальних випадків. Одужали 18299 людина.