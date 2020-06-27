В Киеве парень на внедорожнике не поделил дорогу с женщиной и плюнул ей в лицо

На столичной Лукьяновке 23-летний парень за рулем Toyota Rav4 не поделил дорогу с женщиной-водителем и плюнул ей в лицо. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

Так, на улице Ильенко женщина ехала в сторону Лукьяновского рынка, а парень ехал по встречке.

“По ее словам, водитель хотел пересечь двойную сплошную линию горизонтальной дорожной разметки и уже выехал одной осью автомобиля на встречную полосу и пытался повернуть налево. После чего между водителями возник конфликт, в ходе которого парень плюнул в лицо заявителя”, – говорится в сообщении.

Женщина после инцидента написала о нем в столичных пабликах и обратилась в полицию. Копы просмотрели камеры наблюдения и установили маршрут движения 23-летнего парня. В итоге его остановили уже на проспекте Академика Глушкова и отправили в Шевченковское управление полиции. На него составили протокол по ст.173 (хулиганство) КУоАП.

: segodnya.ua