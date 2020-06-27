Голова ЦВК назвала провокацією експеримент журналістів за подвійним голосування — електронного і паперового.

Ні, Елла Олександрівна, це не провокація. Це — контрольна закупівля споживачами державних послуг. І чим більше таких закупівель буде, чим більше ми виявимо низкокачественность ваших послуг, тим краще ви та іже з вами працювати будете. Або доведеться визнати, що працювати ви не вмієте і на ваше місце повинні прийти професіонали.

А ось провокація — це як раз ваші цвківські ідіотські правила голосування, про повну непридатність яких вас попереджали фахівці. Тепер Пожинайте плоди праці свого.

Олена Лук’янова, юрист, фахівець з конституційного права