У центрі Миколаєва велосипедист потрапив під Nissan Leaf

Увечері в п’ятницю, 26 червня, на перетині Центрального проспекту і вулиці Садової в Миколаєві під колеса автомобіля Nissan Leaf потрапив велосипедист.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Nissan їхав по проспекту, з боку вул. Московської, в напрямку вул. 3-й Слобідській. Перед перехрестям з вулицею Садовою, напереріз автомобілю несподівано виїхав велосипедист, який рухався по пішохідному переходу, з боку «Сіті-центру». Водій легковика загальмувати не встиг і збив велосипед.

На щастя, серйозних травм велосипедист не отримав — постраждав тільки велосипед, у якого відвалилося переднє колесо.

За словами очевидців, велосипедист виїхав на проїжджу частину на червоний сигнал світлофора.