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Українцям з 1 липня не дозволять в’їзд до Європи з-за високих показників коронавіруса — ЗМІ

27.06.2020

Європейські дипломати визначили критерії, за якими вони зможуть відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для країн, які не входять в нього. Межі планують відкрити з 1 липня.

Україна з її статистикою зараження коронавірусом не потрапляє в список країн, жителі яких дозволять в’їзд у Європу.

Про це повідомляє видання Politico, у розпорядженні якого опинився відповідний документ.

З 1 липня відкривається в’їзд для країн, де рівень зараження дорівнює або нижче, ніж середній в Європі. В Україні число нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по ЄС.

Відзначимо, що рівень зараження в ЄС становить менше 20 осіб на 100 тисяч населення, в Україні він перевищує показник у 50.

В доповнення до рівня інфікування Брюссель також оцінить, є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки надійні дані.

В першу редакцію списку країн, громадянам яких дозволять в’їжджати в ЄС, увійдуть менш 20 країн. України у списку немає.

Повний перелік, погоджений у п’ятницю, включає:

  • Алжир
  • Австралію
  • Канаду
  • Грузію
  • Японію
  • Чорногорію
  • Марокко
  • Нову Зеландію
  • Руанду
  • Сербію
  • Південну Корею
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Андорру
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан

Китай буде включений у список, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського Союзу.

Список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в’їзд в ЄС, буде оновлюватися кожні два тижні з урахуванням розвитку подій, погодилися дипломати.

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