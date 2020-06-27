Українцям з 1 липня не дозволять в’їзд до Європи з-за високих показників коронавіруса — ЗМІ

Європейські дипломати визначили критерії, за якими вони зможуть відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для країн, які не входять в нього. Межі планують відкрити з 1 липня.

Україна з її статистикою зараження коронавірусом не потрапляє в список країн, жителі яких дозволять в’їзд у Європу.

Про це повідомляє видання Politico, у розпорядженні якого опинився відповідний документ.

З 1 липня відкривається в’їзд для країн, де рівень зараження дорівнює або нижче, ніж середній в Європі. В Україні число нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по ЄС.

Відзначимо, що рівень зараження в ЄС становить менше 20 осіб на 100 тисяч населення, в Україні він перевищує показник у 50.

В доповнення до рівня інфікування Брюссель також оцінить, є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки надійні дані.

В першу редакцію списку країн, громадянам яких дозволять в’їжджати в ЄС, увійдуть менш 20 країн. України у списку немає.

Повний перелік, погоджений у п’ятницю, включає:

Алжир

Австралію

Канаду

Грузію

Японію

Чорногорію

Марокко

Нову Зеландію

Руанду

Сербію

Південну Корею

Таїланд

Туніс

Уругвай

Андорру

Сан-Марино

Монако

Ватикан

Китай буде включений у список, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського Союзу.

Список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в’їзд в ЄС, буде оновлюватися кожні два тижні з урахуванням розвитку подій, погодилися дипломати.