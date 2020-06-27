Українцям з 1 липня не дозволять в’їзд до Європи з-за високих показників коронавіруса — ЗМІ

Європейські дипломати визначили критерії, за якими вони зможуть відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для країн, які не входять в нього. Межі планують відкрити з 1 липня.
Україна з її статистикою зараження коронавірусом не потрапляє в список країн, жителі яких дозволять в’їзд у Європу.
Про це повідомляє видання Politico, у розпорядженні якого опинився відповідний документ.
З 1 липня відкривається в’їзд для країн, де рівень зараження дорівнює або нижче, ніж середній в Європі. В Україні число нових випадків за останні два тижні перевищує середній показник по ЄС.
Відзначимо, що рівень зараження в ЄС становить менше 20 осіб на 100 тисяч населення, в Україні він перевищує показник у 50.
В доповнення до рівня інфікування Брюссель також оцінить, є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки надійні дані.
В першу редакцію списку країн, громадянам яких дозволять в’їжджати в ЄС, увійдуть менш 20 країн. України у списку немає.
Повний перелік, погоджений у п’ятницю, включає:
- Алжир
- Австралію
- Канаду
- Грузію
- Японію
- Чорногорію
- Марокко
- Нову Зеландію
- Руанду
- Сербію
- Південну Корею
- Таїланд
- Туніс
- Уругвай
- Андорру
- Сан-Марино
- Монако
- Ватикан
Китай буде включений у список, якщо він також відкриє свої кордони для мандрівників з Європейського Союзу.
Список третіх країн, чиїм громадянам буде відкритий в’їзд в ЄС, буде оновлюватися кожні два тижні з урахуванням розвитку подій, погодилися дипломати.