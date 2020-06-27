Не витримала москітна сітка: у Києві малюк випав з дев’ятого поверху

Трагічний випадок стався в одній з багатоповерхівок Києва. У четвер, 25 червня, в результаті падіння з дев’ятого поверху загинула дитина.

Про це повідомили в прес-службі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на сторінці в Facebook.

Попередньо, хлопчик заліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. До жалю вона не витримала ваги малюка і вивалилася. В результаті цього хлопчик випав з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

«Хлопчик трьох років випав з вікна дев’ятого поверху. За попередньою версією, сперся на москітну сітку, яка під його вагою вивалилася. Дитина загинула», — сказано в повідомленні.

У Центрі зазначили, що з початку року в Києві зафіксовано чотири падіння з висоти, при цьому в двох випадках це були діти.