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«Укрпошта» відновила доставку пошти у західні області

27.06.2020

«Укрпошта» оголосила про відновлення доставки пошти у західні регіони країни, які останнім часом потерпали від негоди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам у населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей», — йдеться у повідомленні.

Також в «Укрпошті» зазначили, що пенсії та соціальну допомогу виплатили 99,7% відділень.

«Ми отримуємо оперативну інформацію від регіональних філій про ситуацію, моніторимо повідомлення ДСНС і в разі ускладнення погодних умов перелаштуємо маршрути доставки відправлень та повідомимо про стан доставки кореспонденції», — додали в компанії.

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