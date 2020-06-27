«Укрпошта» відновила доставку пошти у західні області

«Укрпошта» оголосила про відновлення доставки пошти у західні регіони країни, які останнім часом потерпали від негоди.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Станом на ранок 26 червня всі внутрішньорегіональні маршрути із відправленнями Укрпошти вийшли в рейс, а отже, кореспонденція буде доставлена адресатам у населених пунктах Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей», — йдеться у повідомленні.

Також в «Укрпошті» зазначили, що пенсії та соціальну допомогу виплатили 99,7% відділень.

«Ми отримуємо оперативну інформацію від регіональних філій про ситуацію, моніторимо повідомлення ДСНС і в разі ускладнення погодних умов перелаштуємо маршрути доставки відправлень та повідомимо про стан доставки кореспонденції», — додали в компанії.