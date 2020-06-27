Метастази Черновецького вразили Банкову, або Корупційні оборудки дивиться Дениса Комарницького

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, через так званого «смотрящего» по Києву Дениса Комарницького, взяв під свій контроль практично всі великі тендери в Києві та через своїх людей займається вимиванням коштів зі столичного бюджету в кращих традиціях екс-мера столиці Леоніда Черновецького.

Не забуває він і про своє кумі – рестораторе і нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який співпраці з Єрмака-Комарницького має власну вигоду.

Про це свідчить розслідування журналістів Bihus.Info, які отримали від народного депутата України Гео Лерос документи, які нібито були виявлені на комп’ютері, який у жовтні 2019 конфіскували в офісі Комарницького силовики, проводили обшуки за розкраданням на київських тендерах.

Більшість документів виявилися такими собі «меморандумами» і «понятийными» угодами. Вони не мають жодної юридичної сили, однак їхня вага визначається авторитетністю людей, які їх завізували.

Дослідивши документи, журналісти прийшли до висновку, що більшість тендерів, які в останні роки реалізувалися в столиці, були просто красиво розіграними междусобойчиками.

Єрмак, Тищенко і Комарницький: що спільного

Лерос раніше вже виступав із звинуваченнями проти цієї трійці.

Зокрема, за його словами, Комарницький і Тищенко вже давно по вуха загрузли в корупційних схемах, які обертаються в столиці. Вище них, керуючи всіма потоками, варто тільки Андрій Єрмак.

Крім того, Комарницький в 2019 році керував передвиборчим штабом Тищенко в Києві.

Дійові особи

Основними фігурантами злитих документів виявилися давно відомі люди:

Денис Комарницький – соратник екс-мера Києва Леоніда Черновецького, а нині – «смотрящий» по Києву;

Степан Черновецький – син екс-мера;

І цілий ряд відомих столичних забудовників.

Що в документах

Серед документів знайшли таблиця з переліком 38 компаній, які були позначені як «наші». Журналісти припускають, що цей список є свідченням того, що всі ці компанії контролюються Комарницьким через підставних власників.

Цікаво, що 4 компанії з цього списку за останні роки фактично монополізували отримання великих підрядів на будівництво та реконструкцію від «Спецжилфонда», «Житлоінвестбуд-УКБ» та «Дирекції дорожньо-транспортних споруд».

Так, компанія «Еко-Буд-Трейд» у 2017 році виграла тендер на понад 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Її співвласником є Максим Половко, який в документі позначений як «наш», а раніше він проживав у квартирі в Києві, що належить дружині Комарницького.

Половко проживав в квартирі, яка належить дружині Комарницького. Документ Кадр з відео

Також в одній з «понятийок» йдеться про те, що в 2018 році «Еко-Буд-Трейд» повинні були передати екс-нардепа і забудовнику Максиму Микитасю. В обмін на це Микитась повинен був сприяти тому, щоб в подальшому фірми Комарницького вигравали тендери в столиці. У цьому «документі» перебував і перелік тендерів на які поклав око Комарницький. Перевірка журналістів виявила, що прописані в документі тендери згодом вигравали саме фірми з припискою «наші».

Ще три компанії зі списку Комарницького за останні роки виграли тендерів більш ніж на 4 мільярди гривень.

Зокрема, «Варда Спецбуд Монтаж» за останні роки отримала від київських комунальників підрядів майже на 2 мільярди гривень.

«Скайбуд Груп» отримала більше мільярда гривень.

Ще одна компанія – «БК Роял Хаус» – всього за рік змогла отримати від столичних комунальників тендерів вартістю 1,3 мільярда гривень. Її немає в списку «наших», однак її засновником був Олександр Степенко, який в табличці позначений як «наш». Зараз же компанія записана на осіб, який є партнером брата Степенко в іншій фірмі.

Журналісти також дізналися, що компанії зі списку Комарницького неодноразово брали участь у тендерах, створюючи фіктивну конкуренцію один одному, і по черзі ділячи перемогу між собою. Не завадило їх «роботі» навіть те, що частина цих фірм в різний час фігурувала в кримінальних процесах і судових матеріалах, що стосуються зловживань на тендерах.

Журналісти також зазначають, що самі компанії є лише так званими «прокладками», які виграють тендери, а потім передають їх на виконання підрядним структурам, залишаючи собі частину коштів.

Загалом, як підрахували розслідувані, компанії зі списку протягом останніх чотирьох років виграли тендерів на майже 13 мільярдів гривень.

Земельна афера ери Черновецького

Середовищі «понятийок» була виявлена також цікава домовленість про будівництво біля музею «Пирогово» в Києві. Так, з документів стало відомо, що у травні 2018 року існувала домовленість, за якою під житлові комплекси планувалося віддати 230 гектарів у «Пирогово». Сторонами цієї угоди виступили Андрій Іванов, який є бізнес-партнером відомого бізнесмена і забудовника Василя Хмельницького і Степан Черновецький.

Апетити на цю ділянку у сина Черновецького, що цікаво, існують вже давно. Ще в 2007 році Київрада віддала цю землю ряду фіктивних кооперативів, однак через судові рішення забудову там вдалося не допустити.

Цікаво, що документи по першому ділянку, про яку йшлося у «документі», в грудні 2018 року видав Департамент містобудування КМДА.

Що і скільки коштує

Журналісти також виявили у документах прайс на окремі «послуги» для забудовників:

затвердження детального плану території (першочерговий етап будівництва) – 40 тисяч доларів;

внесення поправок в містобудівний кадастр – 50 тисяч доларів;

перенесення судового засідання – 10 тисяч доларів;

рішення Вищого господарського суду – 60 тисяч доларів.

При чому тут Тищенко

Незважаючи на те, що Тищенко, який зараз активно рекламує себе в якості кандидата в мери Києва від «Слуги народу», заперечує, що має якісь стосунки з Комарницьким, в документах також знайшовся його слід.

Зокрема, в одному з документів Комарницького за 2018 знайшлося вказівку про тендері про будівництво дорожньої розв’язки на лівому березі столиці. Тендер дійсно був проведений і перемогла на ньому фірма «Експрес-К», яка належить сестрі Миколи Тищенка – Юлії. Ціна питання — 16,7 мільйонів гривень.

Фірма сестри Тищенко перемогла в тендері на 16,7 млн. Документ Кадр з відео

Самого Тищенко розслідувачі також бачили, коли він вивозив з машини Комарницького коробки, які згодом занесли в Офіс президента.

Створюється враження, що Комарницькому, а заодно і Єрмаку, для ще більш повного керівництва фінансовими потоками у столиці не вистачає тільки одного – власного мера Києва. Очевидно, що давно перевірений Тищенко в цій ситуації абсолютно ідеальний кандидат.