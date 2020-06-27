Швидка допомога викинула закривавленого росіянина в памперсі в гаражів

В Омську швидка допомога викинула в гаражів закривавленого росіянина в памперсі і з катетером, очевидці зняли його на відео. Про це повідомило видання «Підйом» у своєму Telegram-каналі.

На кадрах видно, що чоловік, одягнений у чистий одяг, лежить на землі, під головою у нього мішок для сміття. На обличчі в чоловіка видно дрібні шматочки бруду — за словами очевидців, спочатку він лежав на землі обличчям вниз.

Очевидці розповіли, що від чоловіка нічим не пахло. Одна нога чоловіка була перебинтована й у крові, його руки були сильно поранено, «як ніби його прив’язували», уточнили місцеві жителі. Його дочка подзвонила в швидку, де їй сказали, що чоловік «бушував і бігав п’яний по лікарні», хоча не міг ходити.

Співрозмовниця «Підйому» розповіла, що викликала поліцію і швидку.

«Приїхала швидка. Дівчина кричала, що він їм не потрібен, що це бомж, його все одно викинуть, що таких не тільки прив’язувати треба, а руки відрубувати», — стверджує жінка, додавши, що медики обговорювали гангрену у чоловіка.

Очевидиця зазначила, що дільничний «сам був в шоці» і зробив зауваження про необхідність знайти родичів, вона написала заяву.

У травні мешканка Мурманська поскаржилася на лікарів травмпункту, які відмовили їй медичної допомоги, заявивши, що вона п’є, якщо не пам’ятає, за яких обставин у неї заболіла нога. Вона зазначила, що чула, як лікарі нахамили попереднього пацієнта і почали обговорювати його, ігноруючи інших людей. Коли мурманчанка з болем в нозі попросила медика допомогти їй, та заявила, що зайнята. Жінка поскаржилася на дії лікарів у регіональний Моз і губернатору.