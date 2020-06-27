Эксперты рассказали о пользе сна с любимым человеком

Совместное исследование ученых из Германии, США и Дании показало, что совместный сон с любимым человеком имеет увеличенную фазу так называемого быстрого сна. В этой фазе формируются воспоминания, снимается накопленный эмоциональный стресс и «подзаряжаются» творческие способности.

Об этом пишут СМИ.

Специалисты провели серию экспериментов, к которым привлекли 12 молодых, физически здоровых гетеросексуальных пар. Добровольцы провели четыре ночи в лаборатории сна. Ученые измеряли качество и особенности сна каждого из участников как в присутствии, так и в отсутствие партнера. Кроме того, участники заполнили вопросники, предназначенные для исследования уровня взаимопонимания и любви в отношениях (вопросы были о продолжительности отношений, субъективной степени страсти, любви и привязанности).

Результаты показали, что фаза быстрого сна значительно увеличивается и меньше подвержена сбоям и нарушениям у пар, спящих вместе. Также ученые установили любопытную корреляцию: чем выше уровень взаимопонимания в отношениях, тем сильнее синхронизируется сон влюбленных. То есть, если у вас с партером друг от друга бабочки в животе, высока вероятность, что вы будете одновременно засыпать и переходить из одной фазы сна в другую. Романтика.

Сон с партнером может помочь вам улучшить психическое здоровье, память и навыки творческого решения проблем, — подытожил доктор Хеннинг Йоханнес Дрюс, ведущий автор работы.

: golos.ua