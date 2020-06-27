Біржова ціна бензину Аі-95 оновила історичний рекорд

Вартість бензину Аі-95 на Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі (СПбМТСБ) в ході сьогоднішніх торгів в черговий раз за останні два тижні встановила новий рекорд за всю історію спостережень з початку 2018 року.

Так, за підсумками торгової сесії 26 червня ціна Аі-95 з поставкою у Європейській частині Росії за національним індексом досягла 57,943 тис. рублів за тонну, збільшившись на 1,25% порівняно з показником четверга, повідомляє ПРАЙМ.

Попередній історичний максимум був зафіксований 17 і 18 червня 2020 року.

Нагадаємо, що 18 червня Федеральна антимонопольна служба (ФАС) почала перевірку причин рекордного зростання біржових цін на бензин марки Аі-95. У відомстві припустили, що стрибок відбувся за картельної змови.

«Якщо змова все-таки є, винних чекають санкції, передбачені антимонопольним, а можливо, і кримінальним законодавством», — попередив статс-секретар — заступник керівника ФАС Росії Андрій Цариковский. За його словами, антимонопольне відомство відновив розгляд справи трейдерів АТ «Солід — товарні ринки» та ТОВ «А-Ойл», які вже підозрюються у картельній змові на біржових торгах паливом.

У прес-службі ФАС додали, що були видані застереження віце-президенту АЛЕ «Російського паливного союзу», президента НП «Алтайського паливного союзу», президенту союзу незалежних учасників ринку «Незалежний паливний союз», президента ТОВ «Фірма «ТЕС».

Додамо, що, за даними Росстату, споживчі ціни на бензин у середньому по Росії з 15 по 21 червня піднялися на 0,3% до попереднього звітного періоду після підвищення на 0,2% і на 0,1% в попередні два тижні.

При цьому відомство зафіксувало подорожчання палива в 71 центрі суб’єктів РФ, а найбільше ціни зросли в Севастополі і Махачкалі — на 2%.

В цілому, вказує Росстат, до 22 червня середня по країні споживча ціна 1 літра бензину підвищилася на 13 копійок (порівняно з 15 червнем) до 45,13 рубля.

За звітний період роздрібна вартість бензину АІ-92 зросла на 11 копійок до 42,66 рубля. Ціна бензину марки АІ-95 підскочила на 17 копійок до 46,20 рубля. Бензин марки АІ-98 подорожчав на 11 копійок до 52,24 рубля.

Літр дизельного палива за даними на 22 червня в середньому коштував 47,85 рубля, в порівнянні з 15 червнем його ціна зросла на 7 копійок.