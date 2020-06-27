З Індії в Україну намагалися контрабандою переправити партію унікальних чорних діамантів

У Києві митники перехопили велику партію унікальних чорних діамантів. Посилка з дорогими каменями, дуже популярними у ювелірів, була відправлена з Індії в Україну експрес-поштою.

Відправник намагався видати діаманти за дешеві синтетичні камені і оцінив їх у вісім доларів.

У посилці були виявлені п’ятнадцять пакетиків з камінням різного розміру і ваги. Київська митниця повідомила у Facebook, що в Індії ціни на чорні діаманти можуть стартувати з тисячі доларів, а в Європі оброблені коштовні камені коштують значно дорожче.

Камені загальною вагою 90,32 карата вилучені. Поки що діаманти перевірили лише на детекторі дорогоцінних каменів. Точну вартість вантажу повинні оцінити фахівці-гемологи. Подальшу долю посилки визначить суд.