«Facebook перейшов кордон»: Viber припиняє контакти з соцмережею

Компанія Rakuten Viber заявила про припинення будь-яких ділових контактів з корпорацією Facebook. Соцмережа звинувачують у використанні приватної інформації, а також у поширенні риторики ненависті.

Як заявили в Rakuten Viber, вони також вирішили видалити розширення Facebook Connect, Facebook SDK і GIPHY зі своєї платформи і припиняють витрати на рекламу в соціальній мережі.

В чому причина

Таким чином месенджер долучається до руху бойкоту #StopHateForProfit.

Facebook перейшла кордон з випадками порушень захисту персональних даних і неможливістю запобігти поширенню ненависної риторики,

– говорять в компанії.

На тлі протестів у США рекламодавців закликають зупинити витрати на рекламу в Facebook з-за нездатності компанії захистити користувачів від ненависної риторики».

При цьому Viber ще згадав про витік даних, зокрема, про скандал з Cambridge Analytica (політична консалтингова фірма незаконно зібрала дані майже 87 мільйонів користувачів Facebook).