Один госпіталь МВС витратив на коронавирусные закупівлі втричі більше, ніж опорні лікарні Буковини

Опорні лікарні Чернівецької області витратили на коронавирусные закупівлі втричі менше, ніж Центральний госпіталь МВС — 38,3 млн гривень.

Про це повідомляє у своєму матеріалі неурядова міжнародна організація Transparency International Dozorrо, яка моніторить публічні закупівлі в Україні.

Як виявили в Dozorrо, найбільшим покупцем за коронавирусной процедурою (спрощена процедура без проведення публічного конкурсу) стало МВС. При цьому за весь час в Центральному госпіталі МВС лікування проходили три десятки заражених коронавірусом. Підпорядковані міністерству структури уклали угод більш ніж на 600 млн гривень.

За аналогічний період опорні лікарні та комунальні заклади Києва витратили на закупівлі суму, яка більш ніж в 2 рази менше — 230 млн гривень. На закупівлі МВС довелося більше 14% усіх витрачених на боротьбу з COVID-19 грошей. За даними Dozorrо, ця сума перевищує витрати 171 опорної лікарні з 18 областей.

Правоохоронці купували засоби захисту, дезінфекційне та медичне обладнання. Наголошується, що значна частина витрат припадає на діяльність підлеглих главі МВС Арсену Авакову медустанов. Вони повинні обслуговувати лише колишніх і нинішніх працівників МВС.

На оснащення медичним обладнанням та необхідними засобами в МВС витратили близько 217 млн гривень — більше третини від загальної суми. У той же час в Моз повідомили, що при виявленні симптомів коронавіруса, правоохоронці госпіталізуються не підпорядковані МВС закладу, а в інші лікарні.

Головним постачальником індивідуальних засобів захисту для МВС є підприємство «Форт», яке підпорядковане МВС. Більше чверті всіх витрат міністерства на коронавірус перейшло на рахунку «Форту» — близько 154 млн гривень.

Як раніше повідомляло «Слидство.Інфо», «Форт» продав Центру обслуговування підрозділів Нацполиции України 1800 багаторазових масок-респіраторів за завищеними цінами. Респіратори були закуплені за 4,7 тисячі, при тому, що раніше на ці ж респіратори у цього постачальника витрачалося на 15% менше.

У МВС таку ситуацію з витратами пояснили тим, що правоохоронці знаходяться в зоні ризику. Підпорядковані міністерству медичні заклади підготували більше тисячі ліжко-місць для колишніх і нинішніх співробітників МВС.