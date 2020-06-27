В Україні посилять штрафи за порушення карантину

Кабінет міністрів має намір посилити покарання за недотримання карантинних норм у громадських місцях.

Зокрема, уряд планує збільшити штрафи за відсутність масок у громадських місцях, громадському транспорті, для власників закладів і транспорту. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «НВ».

«Ми бачимо, що червень і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. У більших або менших, але ми від них не відмовимося», — заявив Шмигаль.

Прем`єр зазначив, що Україна поки дотримується тактики адаптивного карантину.

«Ті області і регіони, де можна працювати в звичайному режимі, — працюйте і підтримуйте економіку. А де почався пік, там ми змушені посилювати карантинні правила».

: vchasnoua.com

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