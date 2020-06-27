«Ти не йдеш голосувати. За тебе вже проголосували»

Штаб Навального в Саратові: за перебуває в декреті співробітницю МФЦ проголосували колеги.

Штаб Олексія Навального в Саратові опублікував в Twitter аудіозапис, на якому, як стверджується, керівник відділу МФЦ спілкується з співробітницею, яка знаходиться в декреті. Жінка повідомляє, що 1 липня їй нікуди ходити не треба, оскільки колеги за нього вже проголосували за поправки до Конституції.

Діалог відбувся такий:

— 1 липня ти нікуди не йдеш голосувати. Зрозуміла?

— Зрозуміла, у мене ж відкріпний…

— Причому тут відкріпний? Ти взагалі зрозуміла, що я сказала? Ти нікуди не йдеш голосувати. Ти вже проголосувала сьогодні.

— У сенсі? Хто за мене проголосував?

— Ну проголосувала ти сьогодні, всі…

— Як так? Я ж не ходила на вибори.

— Сьогодні приходила комісія. Були всі співробітники. Кого не було — ті просто проголосували.

— А як: за чи проти?

— Всі проголосували за.

— Охренеть. Ну зрозуміло.

Підтвердження інформації про те, що на записі звучать голоси співробітників МФЦ, поки не надходило.

Нагадаємо, в Росії 25 червня розпочалося голосування за поправки до Конституції, яке триватиме до 1 липня включно. В Основний закон країни запропоновано внести більше 200 змін, ключове з яких — «обнуління» президентських термінів Володимира Путіна. При цьому в бюлетені немає окремих пунктів для кожної поправки, проголосувати можна тільки за весь пакет змін. Питання одне: «Ви схвалюєте зміни в Конституцію РФ?» Ви можете відповісти «так» або «ні».

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.