Екс-голова Кіровоградської ОДА хабарник Балонь на суді назвав себе жертвою політичної

Колишній голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, який днями попався на хабарі, заявив у суді про свою невинність. Чиновник стверджує, що став жертвою політичної.

Про це він розповів в ході засідання суду.

“Шановний суд. Я хочу зробити заяву про те, що я не скоював ніякого кримінального правопорушення. Вважаю себе невинним. Вважаю, що дані матеріали повністю сфабриковані, щоб дискредитувати моє чесне ім’я. Я совісно працював з 11 листопада, і продовжую працювати за станом на сьогодні, незважаючи на указ президента, на посаді голови Кіровоградської ОДА”, – сказав він.

При цьому Балонь стверджує, що в протоколі правоохоронців правдою є лише перший абзац. Все інше – творчість силовиків.

“Що стосується інкримінованого мені кримінального злочину – хочу сказати, де є правда, а де творчість. Правда є тільки в першому абзаці протоколу допиту свідка – Бойчука Ігоря Романовича. Він давав свідчення 15 травня 2020 року. Все інше – чиста творчість тих, хто дозволив собі скласти ці процесуальні документи, з-за яких я сьогодні перебуваю в залі суду”, – розповів екс-голова Кіровоградської ОДА.

Балонь вважає себе жертвою політичних ігор.

Нагадаємо, у четвер голову Кіровоградської обласної державної адміністрації і працівника ОДА спіймали на отриманні хабара. Чиновники, за версією НАБУ, вимагали 1,8 мільйонів гривень з голови місцевої Госпотребслужбы. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив Балоня з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню. Його заарештували на два місяці з можливістю виходу під заставу.