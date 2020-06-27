Військова техніка з «парадів» у Донецьку й Луганську не відведена: РФ готує воєнну ескалацію в регіоні

Окупанти використали «параді» у Донецьку і Луганську для передислокації військової техніки і залишили переважну її частину в цих містах та на полігонах поближу, що грубо порушує норми Мінських домовленостей. Це свідчить про підготовку Росією наступальних операцій і напруги в регіоні.

24 червня, одночасно з військовим парадом у Москві, відбулися також «параді» військової техніки у тимчасово окупованих Донецьку і Луганську. Варто зазначити, що під прикриттям цих «парадів» терористи провели передислокацію техніки.

Нагадаю, 12 квітня у Кремлі заявили, що парад до Дня Перемоги відбудеться у будь-якому випадку. Однак вже 16 квітня через стрімке поширення коронавірусу Кремль переніс парад на 24 червня. Парад було скасовано і в тимчасово окупованому Донецьку і Луганську.

Окупанти передислоковують техніку в Луганську та місцях проведення батальйонно-тактичних навчань – так званих «Лутугинських таборах» (селище Круглик і Мирний), а також на полігоні поблизу міста Хрустальний (колишнє Красний Луч). У цих районах відбувається накопичення важкої бронетехніки – танків Т-64 і Т-72, а також ствольної артилерії калібром понад 120 мм, що заборонена Мінськими домовленостями. Ця передислокація техніки не мала жодного відношення до підготовки і проведення «параду», а сам факт «парадів», окупанти використали в якості інформаційного прикриття.

За інформацією місцевих джерел, після проведення «параду», техніка, що брала в ньому участь, залишилася безпосередньо на території тимчасово окупованого Луганська. Показово, що сам факт її передислокації і накопичення в місті, є грубим порушення Мінських домовленостей. На мою думку, українська сторона на переговорах ТКГ у Мінській підгрупі повинна наполягати на цьому факті та вимагати від ОБСЄ чіткої реакції на подібні дії представників окупаційної адміністрації.

Українська сторона висловила ноту протесту щодо проведення так званих «парадів», і це позитивний момент. Водночас, слід акцентувати увагу на наявності техніки в місцях, не передбачених Мінськими домовленостями. Сьогодні у Луганську техніка базується на території Луганського аеропорту, на базах «Транспеле» і «Лутрі», а також в місці постійного базування – провулок Краснодонський, поблизу бази «ЛСТК». У цих місцях сконцентровано понад 100 одиниць наступальної техніки, зокрема російські БТР, ствольна артилерія і самохідні гаубиці МСТА. Це не просто грубе порушення Мінських домовленостей, а і свідчення підготовки Росією можливої ескалації напруженості в регіоні.

Ще одним доказом підготовки окупантами наступальних операцій є тієї факт, що за даними СММ ОБСЄ, у військовому «параді» взяли участь близько 2000 осіб. На мою думку, така концентрація живої сили свідчить про створення контингенту для проведення, передусім, наступальних операцій – так званих «військ вторгнення». До того ж, легендою навчань є контрнаступ підрозділів 2-го АК.

Варто звернути увагу на ще один негативний момент ситуації, який Україна може використати на власну користь.

У Луганську на параді були презентовані зразки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які перебувають на озброєнні «2-го Армійського корпусу». Якщо в Донецьку це подавалося, як трофейна техніка, захоплена в ЗСУ, то в Луганську подібних заяв не було. Наступного дня після параду окупанти провели на території Луганського аеропорту виставку начебто захоплених у ЗСУ зразків БПЛА і квадрокоптерів. Крім того, на параді була представлена спецтехніка спецпідрозділів «2-го Армійського корпусу» – броньовані «Хамери». Це свідчить про те, що техніка потрапляє в ОРЛО напряму з теріторії России.

Зосередження техніки у вищезазначених районах свідчить про елемент силового тиску російської сторони на українську в процесі обговорення розведення техніки в інших пілотних районах. А форсування на переговорах тими відкриття КПВВ біля міста Щастя відбувається не на користь української сторони.

Переконаний, що ці факти слід розглядати, як один з можливих сценаріїв військової ескалації напруги в регіоні.

У свою чергу проведення в «Л/ДНР» «парадів», на яких були присутні цивільні особи без масок і захисних елементів, свідчить про умисне провокування масштабного спалаху епідемії коронавірусу на Сході України.

Раніше повідомлялося, що Росія та підконтрольні їй бойовики «ЛНР» готують нові збройні провокації на Луганщині. Кремль планує звинуватити Україну в загостренні бойових дій, зірвати відкриття нових КПВВ і спробувати схилити Київ до власного плану виконання Мінських урік.

ОБСЄ та США підтвердили оприлюднену інформацію аналітичного відділу ГІ «Права Справа» про підготовку Росією воєнних провокацій на Донбасі.