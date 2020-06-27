У Києві неадекват перерізав в квартирі газовий шланг і погрожував підірвати багатоповерхівку

У Києві після трагедії в багатоповерхівці на Позняках ледь не стався новий вибух газу в житловому будинку. У ніч на 27 червня житель «хрущовки» в Солом’янському районі міста відкрив крани газової плити і погрожував підірвати будівлю.

Надалі, щоб приміщення інтенсивніше наповнювалося газом, був перерізаний гнучкий шланг, що веде до плити.

Як повідомляє «Київгаз», аварійну бригаду на вулицю Преображенську, 10/17, викликав батько неадекватного чоловіка. Разом з газівниками квартиру прибула ще й поліція.

Квартиру терміново відключили від газопостачання. Загроза для 50 сімей в будинку була ліквідована.