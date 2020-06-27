Обіцянки мера Києва Віталія Кличка побудувати метро на Троєщину в цьому році, 29 липня, виповниться чотири роки. Весь цей час кияни чекають обіцяного, а Кличко продовжує твердити, що метро «ось-ось» побудують, повідомляє агентство «Українські новини».

Однак, станом на 26 липня 2020 року гілка метро на Троєщину так і залишається «міський легендою», яка ризикує ніколи не втілитися в життя.

Ще одним гучним обіцянкою Кличко став швидкісний трамвай на ту ж Троєщину, однак від цього проекту відмовилися через його недоцільність. Замість трамвайної лінії було вирішено тягнути нову гілку метрополітену – цей вид транспорту більш ефективний в умовах столиці.

«Метро — це стратегічний напрямок. Були дискусії і думки, що трамвай дешевше. Але давайте відверто говорити — наше столичне метро за день перевозить 1,5 млн пасажирів. Це швидкий та зручний вид транспорту. Метро має бути і нова гілка буде будуватися. На новому Подільсько-Воскресенському мосту буде метро, а не трамвай», — говорив раніше Кличко.

У 2013 році столичні власті заявляли, що на будівництво 1-ї черги лінії метро на Троєщину (5 станцій) Києву необхідно близько $700 млн. В цілому на проект, що передбачає будівництво ще 7 станцій, необхідно $2 млрд. Планувалося, що за умови стабільного фінансування перші 5 станцій нової лінії метрополітену можуть бути здані в експлуатацію за два роки.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Кабінет міністрів підвищив зарплати меру Києва, його заступникам і головам районних рад.

Також стало відомо, що Кличко позичив братові більше $500 тисяч.

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Кияни вже чотири роки чекають від Кличка метро на Троєщину оновлено: 27 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0