Чому третина українців досі ностальгують за СРСР?

Нашим постколоніальним суспільством мало хто займається. На державному рівні цього точно не було і немає. Тим часом, суспільству потрібні ліки, а не постійна констатація діагнозу. Це повинно стати гуманітарною політикою на державному рівні.

Останнє опитування Київського міжнародного інституту соціології показав, що половина українців не шкодує про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Цей досить значний відсоток (третина), відкрито демонструє, що у сфері декомунізації перед владою і суспільством стоїть багато невирішених завдань. У той час як влада без особливого ентузіазму відноситься до відновлення історичної правди, проросійські сили діють з чіткими нарративами, про що свідчить рівень симпатії до СРСР серед їхніх виборців. Цікаво, що серед молоді (у віці до 30 років) 14% шкодують про розпад СРСР, хоча мова йде про людей, які народилися після совка. Цифра невелика, проте вона також свідчить про необхідність роботи з суспільством.

Проблема в тому, що нашим постколоніальним суспільством мало хто займається. На державному рівні цього точно не було і немає. Як і мало дуже якісної журналістики, яка доносила до людей не просто факти, а мала принципову позицію і знала свою історію. В існуючих реаліях проводити відповідні опитування ризиковано, адже «хворий організм» навряд чи покаже правильну температуру. Більш того, самі соціологічні опитування у нас часто використовуються як технологія для спонукання до необхідної думки і настрою. Для наукових товариств, державних структур, звичайно, потрібно знати стан суспільства, проте для широкої громадськості реальність може сприяти загостренню хвороби. Суспільству потрібні ліки, а не постійна констатація діагнозу. Це повинно бути гуманітарною політикою на державному рівні.

Що думають з цього приводу самі соціологи?

«Існує вплив російської пропаганди і недостатня робота влади з декомунізації»

Володимир ПАНІОТТО, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології:

— В одному з наших питань даного дослідження ми намагаємося дізнатися, чого було більше в Радянському Союзі: шкоди чи користі? І за результатами видно, що відбуваються дуже відчутні зміни. На жаль, більша частина змін відсоткової підтримки СРСР у результатах опитувань не тому, що відбулися зрушення в суспільній свідомості, а тому, що в останніх опитуваннях у нас немає респондентів з Криму і значної частини Донбасу, де якраз було більше ностальгії по Союзу. Однак ми порівняли нинішні дані з результатами попередніх опитувань, де видалили дані про Крим і Донбас взагалі, і дивилися, як відбуваються зміни з тих же територіях. Приблизно дві третини позитивних зрушень залишалося. Тобто якщо в загальному опитуванні позитивний зсув стався на 20%, то на 14% це все ж зміни в головах людей, а не територіальна похибка. Тому така динаміка досить позитивна, хоча, на жаль, частково вона пов’язана просто з плином часу і зміною поколінь, адже людей, які ностальгують за Радянським Союзом, стає все менше.

Ймовірно, 30% людей, які відчувають ностальгію по Радянському Союзу — це багато, але про минуле завжди згадується більше позитивного, ніж негативного: більшість людей, що ностальгують за цього періоду, думають про своїх молодих роках. Пам’ятаю вислів Марка Твена: «Коли мені було чотирнадцять років, мій батько був такий дурний, що я ледве витримував його, але коли мені виповнився двадцять один рік, я був здивований, наскільки цей старий чоловік порозумнішав за останні сім років». Тобто люди, коли говорять про минуле, бачать його зовсім не так, як сприймали, коли реально переживали цей період, тому образне викривлення зустрічається часто. Таким чином, 30% хоч і досить багато, але не трагічно.

Коли ми говоримо про значний відсоток прихильності СРСР серед молоді (14%), то розуміємо, що йдеться про певний відтворенні культури. Якщо людина сама не бачив проявів радянського минулого, але живе в родині, оточенні, де батьки чи діди згадують про цей період в позитивному контексті, тоді у молоді формується таке ж ставлення. Іноді на це впливають ЗМІ, тому що значна частина молоді продовжує сидіти в російських соціальних мережах, а на Півдні та Сході люди продовжують дивитися російські телеканали. Тому ми можемо говорити про два фактори, які формують подібне ставлення у молоді: вплив сім’ї та російських ЗМІ (соцмереж).

Я неодноразово писав про проблему впливу російської пропаганди на суспільні настрої в Україні та роботу влади з декомунізації, зокрема ми робили індекс впливу російської пропаганди. На мій погляд, ми програємо, або принаймні не виграємо інформаційну війну з Росією всередині України. Тому що деякі тези російської пропаганди мають слабку, але позитивну динаміку в Україні, а це досить небезпечно.

Декомунізація ж частково здійснюється досить формально, наприклад, багато зроблено для перейменування. У Києві вирішили перейменувати 160 вулиць, але ніхто не стежить за кінцевим ефектом. КМІС, наприклад, проводив два дослідження у Кропивницького до перейменування і через два роки після перейменування. Результати показували, що більшість людей взагалі не хочуть перейменування, а коли їм запропонували різні варіанти назви міста — вони обрали не Кропивницький. Однак їх проігнорували позицію, і влада дала місту назву, яке було шостим за рейтингом переваг. В результаті навіть через два роки більшість населення було незадоволено перейменуванням і 30% зазнавало обурення з цього приводу, внаслідок чого меншу кількість людей проголосувало за нинішню владу, яка проводила таку політику. Мало це позитивний вплив на декомунізацію? Це просто викликало роздратування. Завжди повинні бути конкретні показники, яких ми хочемо досягти в ході впровадження певної політики і далі потрібно виконувати стратегію, яка приведе до підвищення цих показників. Ми повинні переконати людей у тому, що вони живуть на вулиці чи в місті, названому на честь злочинця. І коли хоча б 60-70% стануть в цьому переконані, вони самі будуть вимагати перейменування, тоді це буде мати реальний вплив.

«Подібний результат (30%) зумовлено феноменом соціальної інерції. Необхідні глибинні тривалі реформи»

Євген ГОЛОВАХА, соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України:

— На мій погляд, третина населення, яка вважає, що СРСР приніс більше користі, ніж шкоди, абсолютно органічно вписується в загальногромадянський контекст України. Згадую, що 10 років тому майже половина людей так вважала, і ми бачимо певну позитивну динаміку. Однак необхідно розуміти, що подібний результат (30%) зумовлено феноменом соціальної інерції, а його подолати не так просто — необхідні глибинні тривалі реформи. Інакше відбувається те, що зараз — дуже багато людей забувають про погане, а згадують молодість, хоча поступово це все одно пройде. На жаль, в Україні можна було подолати таку динаміку значно швидше, за кілька десятків років, але ми виявилися не в змозі.

Не потрібно думати, що знання і правда про реальну ситуацію в суспільстві можуть зруйнувати щось в країні. Руйнує завжди неосвіченість і брехня. Чим більше ви будете знати про свідомість, аналізувати всі складні моменти масового сприйняття дійсності, не боятися складних тем, тим якісніше буде результат. Адже жити у вигаданому світі — повторювати досвід того ж Радянського Союзу.

(Публікується з незначними скороченнями).

Аліса Поліщук, опубліковано у виданні День