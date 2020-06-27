Не засмучуйте ґвалтівника

Маргарита Симоньян, одна з високопоставлених персон в пропагандистських сферах, теж не відмовчалася з приводу «Театральної справи», вихід якого очікується сьогодні.

Вона, звичайно ж, на відміну від нас з вами, дуже хоче всього хорошого, а поганого не хоче. Лише вона бажає добра підсудним, які, зрозуміло, звинувачуються не просто так. Диму без вогню, як це добре відомо ще з 30-х років минулого століття, не буває. Якщо рубають ліс, то — самі знаєте…

«Завтра, — пише доброчесна Маргарита, — вони покличуть вас до суду, покличуть на вулиці, покличуть покричати, не тому що цей ор допоможе Серебренникову, а тому що він, навпаки, не допоможе, а нашкодить. Суд не любить тиску, следак не люблять тиску, влада не любить тиску.

Всі нормальні люди повинні знати, що якщо вони підкоряться правилами цієї гри «чим гірше, тим краще» (завдання якої не врятувати Серебренникова, а ще трохи подкачнуть човник), то можливий тюремний термін до кінця днів буде і на їх совісті теж».

Прекрасний, гідний подальшого вивчення найчистіший зразок холопського свідомості. Тут дихає їм кожна буква.

Найбільше мені, звичайно, сподобалося те місце, де «влада не любить тиску». Як ніби мене, громадянина і платника податків, цю саму владу містить, повинно цікавити виключно, що вона любить, а що не любить. Це, взагалі-то, вона, влада, повинна цікавитися, що подобається або не подобається мені. Мені ось як мінімум не подобається, коли влада досить нахабно і відкрито порушує закони.

Про «подкачнуть човник» теж непогано. Що ж це за така недоторка, що ж за така священна золота-золота човник, що її вже й не «подкачнуть»?

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«Нормальні люди повинні знати, що якщо вони підкоряться правилами цієї гри «чим гірше, тим краще»… і т. д.

По-перше, зворушлива тут переконаність цієї прекрасної дами з бездоганною моральною репутацією в тому, що люди, які дозволяють собі активно і діяльно співчувати безвинно переслідуваним, саме цим правилом, правилом «чим гірше, тим краще», і керуються. А більше ніяким, звичайно, правилом, ніхто не керується або, як виражається активна носителька все того ж холопського свідомості, «підпорядковується».

Вся ця логіка давно і добре відома. Вона зводиться до того, що не треба сильно дратувати ґвалтівника. Не треба верещати і дряпатися — по-перше, це навряд чи прикрасить ваш зовнішній вигляд, по-друге, це може засмутити ґвалтівника, і він може вас ненароком мочкануть.

Ви ж цього не хочете? Тоді запам’ятайте: насильник не любить тиску. Якщо будете мовчати, кивати і підкорятися його вимогам, дивись, і відпустить з богом. Ну, а якщо будете підкорятися не йому, а правилом «чим гірше, тим краще» і «підкачувати човник», то нарікайте на себе.