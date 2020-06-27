На створення вакцин від коронавіруса ВООЗ буде потрібно близько $31 млрд

У Всесвітній організації охорони здоров’я оцінили, у скільки може обійтися прискорена розробка, випробування, виробництво вакцин від коронавіруса. На думку ВООЗ, на це потрібні вкладення в розмірі близько 31 мільярда доларів.

Про це повідомляють західні видання з посиланням на заяву організації охорони здоров’я.

У ВООЗ представили план витрат на створення вакцин, в якому вказана сума $31,3 млрд. $3,4 млрд вже вкладені в розробку препаратів. А в найближчі 12 місяців знадобиться ще $27,9 млрд, у тому числі $14 млрд — на невідкладні потреби.

На онлайн-брифінгу спецпредставник проекту Access to COVID-19 Tools (доступ до інструментів COVID-19) Нгозі Оконджо-Івеала зазначила, що ці кошти неодмінно окупляться.

«Хоча ці цифри виглядають великими, але це не той випадок, коли ми думаємо про альтернативу. Якщо ми витратимо мільярди зараз, то згодом ми уникнемо витрат в трильйони», — заявила вона.

Запитані на проект кошти дозволять до середини 2021 року провести 500 мільйонів тестів на коронавірус в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, а також забезпечити там 245 мільйонів курсів лікування. Також передбачається, що до кінця 2021 року вдасться поширити 2 мільярда доз вакцин, причому половину з них — у країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

У свою чергу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказав, що ключовий принцип реалізації проекту — рівний доступ усіх до лікування та вакцинації. За його словами, «для справжньої ефективності методи лікування повинні прописуватися з ще одним суттєво важливим інгредієнтом — солідарністю».