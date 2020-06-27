Лікарні України готують до третьої хвилі заражених COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України готує лікарні країни до третьої хвилі заражених COVID-19 у зв’язку із зростанням захворюваності.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24». За його словами, на даний момент лікарні заповнені в середньому на 16%.

При цьому в деяких медичних установах залишаються вільними 40-50% ліжок.

Степанов зазначив, що показник летальності в наслідок ускладнень від коронавіруса в Україні знизився, зокрема серед лікарів.

«На сьогодні (показник летальності – ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині – 4%, в Іспанії – 9,5%… Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краще, ніж у європейських країнах», – додав міністр.