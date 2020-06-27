Квартири з «душком». Хто за рахунок президента намагається відбілити свою скандальну репутацію

Для мешканців будинку за адресою вул. Соломії Крушельницької 1/5, знищеного в результаті вибуху газу, з’явилося світло в кінці тунелю. Президент Володимир Зеленський вручив їм сертифікати на перші 12 квартир у мальовничій Феофанії.

При цьому прес-служби президента і мера міста спочатку мовчали, де саме постраждалі отримали квартири, і обтічно підійшли до питання, за чий рахунок вони були придбані. У виданні Фокус дізналися подробиці інциденту

Реакція президента на біду, що трапилася з жителями Києва вранці 21 червня, виявилася майже блискавичною й приємно здивувала навіть його політичних опонентів. Вже 25 червня Володимир Зеленський вручив сертифікати від перших 12 квартир сім’ям постраждалих в результаті вибуху газу в багатоповерхівці на Позняках.»Всі 40 квартир ми видамо протягом місяця. Сьогодні ми віддаємо перші 12 квартир сім’ям, де є діти, і окремо видали Анастасії, яка втратила всю сім’ю, і Анатолію, який втратив батька», – сказав президент. Зеленський зазначив, що це нові квартири, у них буде зроблений ремонт. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що квартири виділені саме Офісом президента. А в ефірі передачі «Право на владу» Володимир Зеленський сказав, що «Офіс президента знайшов забудовників, які їм допомогли». При цьому ні президент, ні мер не уточнили, де саме постраждалі отримали квартири, а на вручених пакетах красувався напис KSM-Group.

Розслідування самої події ще не закінчено. Головною версією вибуху будинку на Позняках в МВС називають недотримання технологій повірки лічильників співробітниками «Київгазу». Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що якщо дійсно буде доведено, що трагедія була викликана непрофесійними діями співробітників Киевгоргаза, «то можуть бути позови в суд і компенсації всіх витрат, які понесли жителі цього будинку і держава».

Втім, держава, якщо вірити Офісу президента, на придбання житла для постраждалих не витратило жодної копійки.

«Офіс президента знайшов забудовників, які нам допомогли», — йдеться в повідомленні на сайті ВП, в якому зазначається, що гроші з держбюджету витрачатися не будуть.

Перша інформація про те, де саме отримали квартири постраждалі кияни, з’явилася на Facebook-сторінці депутата від «Слуги народу» Лесі Забуранной. Нардеп повідомила, що мешканці обрушився будинку поселятися в новому ЖК «Кришталеві джерела», який знаходиться у Феофанії. Генеральним підрядником комплексу на даний момент є те саме ТОВ «КСМ-груп», чий логотип красувався на пакетиках, які вручав президент.

Здавалося, таке швидке рішення проблем простих українців просто не могло викликати критику в свою адресу. Однак більш уважне вивчення інформації з відкритих джерел вказало на можливе пояснення такої швидкої готовності одного забудовника поділитися квадратними метрами.

Деякі інвестори житлового комплексу стверджують, що раніше були незаконно позбавлені повністю оплачених квартир в ЖК «Кришталеві озера», які були одночасно продані різним покупцям.

«КСМ-груп — це саме ті шахраї відібрали мою квартиру, сплачену в повному обсязі, але як «виявилося» продану кілька разів. Мою квартиру вони продали вдруге одному зі своїх довірених людей, цікаво, у кого вони відібрали ці квартири, які зараз президент вручає потерпілим?» – пише киянин Антон Григор’єв, яким до цих пір доводиться судитися, щоб повернути свої кровні. Постраждалий припускає, що забудовник з такою готовністю відповів на заклик Офісу президента для того, щоб уникнути відповідальності за попередні порушення.

Варто додати, що ще 28 травня про незвичайні методи роботи компаній, що зводять «Кришталеві джерела», написала інша депутат від «Слуги народу» Олена Шуляк в авторській колонці на Європейській правді. Нардеп розповіла про те, що інвестори, які не захотіли підписувати кабальний договір з ЖЕКом, замість акту прийому-передачі квартири отримали поштою порожні листочки, а право на одержання квартири від них «открепили». У цьому забудовникам допомагає саме українське законодавство – у Фонді фінансування будівництва передбачається, що якщо інвестор протягом трьох місяців не звертається за ключами від своєї ж квартири, забудовник має право її не віддавати.

Про недобросовісність забудовників РК ще в 2018 році писав інший його інвестор, Ярослав Осадчий. За його словами, він також сплатив повну вартість квартири, але так її і не отримав. Виявилося, що оплатити своє житло недостатньо: потрібно вчасно прийти в офіс забудовника, про що той мовчить і навіть перешкоджає візиту.

У коментарі Фокусу Ярослав Осадчий розповів, що конфлікт з забудовником почався через його небажання погоджуватися з високими тарифами на обслуговування. Тоді у нього і виникла ситуація, описана Оленою Шуляк: Ярослав нібито не відгукнувся на запрошення від Фонду фінансування будівництва, і право на його квартиру забудовник продав. Ярослав стверджує, що Фонд передав список інвесторів забудовнику з запізненням в ці 3 місяці, але проблеми були тільки в нього і в сім’ї Григорьевых, які також виступали проти тарифів Жеку.

Осадчий з другого разу виграв суд про неправомірність дій Фонду фінансування будівництва, але в підсумку Верховний суд переглянув касацію і скасував рішення, обґрунтувавши це тим, що нова власниця квартири не була належним чином повідомлена про те, що відбувається. Ярослав стверджує, що це неправда, адже арешт з майна вона зняла квартиру і знову перепродала. Вже рік розглядає справу ЄСПЛ.

Другий позов Осадчого стосувалося повернення коштів і його він виграв. Тільки тут інвестора чекав неприємний сюрприз. За його словами, спочатку квартири в ЖК купили «свої» за низькою ціною 5500 грн за м2, а він купив квартиру по переуступці в два рази дорожче. Суд же не поверне ринкову вартість на даний момент, а початкову ціну квартири. Крім того, забудовник подав в суд на Ярослава за «шкоду діловій репутації», оцінений в 6 мільйонів гривень. «Я живу в постійному стресі. Мало того, що я втратив 65 тисяч доларів, забудовник судиться зі мною у відповідь, називає «чорним інвестором» і рейдером. А я живу на знімній квартирі, гарний з мене рейдер», — розповів киянин Фокусу.

Для мешканців «Кришталевих джерел», все-таки заселившихся в житловий комплекс, дійсно були прописані досить суворі правила проживання.

Ілюстрація: Економічна правда

Фокус звернувся за коментарем в ЖК «Кришталеві джерела». Відділ продажів відмовився коментувати цю ситуацію і запропонував знайти на сайті номер відділу з питань співробітництва. Там трубку не взяли. Фокусу не вдалося отримати коментарі в КСМ-груп, ні в Офісі президента.

Нагадаємо, що це не перша подібна ситуація з безкоштовними квартирами від держави. В аналогічну історію потрапляв і п’ятий президент України Петро Порошенко, який в грудні 2014 року урочисто вручив військовим ключі від квартир в ЖК «Кантрі Хаус». А вже в травні 2015-го інвестори ЖК збиралися пікетувати Бориспільський райрада, щоб той узаконив будівництво. У підсумку РК «Кантрі Хаус» все ж був введений в експлуатацію, а от інші об’єкти скандального забудовника «Укрбуд» довелося добудовувати іншим компаніям.

Джерело: ФОКУС