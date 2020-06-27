Молодецтво на трасах України можуть вирішити: що пропонує Рада

У парламенті України зареєстрований законопроект № 3744, яким пропонується дозволити перевищення швидкості на міжнародних та національних автомобільних трасах.

При цьому в цілому МВС збирається підняти штрафи за перевищення швидкості.

Новий законопроект направлений на розгляд в профільний комітет, свідчать дані офіційного сайту Верховної Ради.

Автори документа пропонують збільшити ліміти перевищення швидкості, тобто пороги, після яких будуть штрафувати:

на трасах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, – більш ніж на 30 кілометрів на годину;

на трасах, які мають дві смуги для руху в одному напрямку, – більш ніж на 40 кілометрів на годину;

на трасах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, – більш ніж на 50 кілометрів на годину.

У пояснювальній записці зазначається, що таке рішення дозволить водіям швидше проїжджати на довгі відстані. Відповідно, люди за кермом будуть менше втомлюватися, і це має знизити ризики ДТП.