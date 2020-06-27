Наркополітика в Україні: орієнтир на авторитарні країни, а краще брати приклад з Чехії

Кожен рік в Україні проходять марші за легалізацію медичного канабісу. 27 червня така акція пройде під будівлею Офісу президента України. Активісти вимагають легалізувати медичний канабіс, який допомагає людям з важкими захворюваннями легше переносити біль.

Поки, схоже, українська влада не налаштована на це, наприклад, державну стратегію наркополітики так і не реалізували. Редакторка видання «Заборона» Юліана Скібіцька розповідає, як в Україні працює наркополітика – і чому це не допоможе вирішити проблему.

Розмови про те, що потрібно легалізувати медичний канабіс, йдуть давно. У 2019 році петиція про це зібрала потрібні 25 тисяч голосів – це означає, що її повинні були розглянути депутати. Медична марихуана відрізняється від звичайної тим, що в її складі немає каннабіноїдів, які змінюють свідомість. Але зате вона діє як сильний знеболюючий і розслаблюючий засіб без шкоди для організму. Медканнабис допомагає при онкозахворюваннях, епілепсії, його використовують, щоб лікувати посттравматичний синдром.

Зараз в Україні не можна легально використовувати медичну марихуану. У травні 2019 року, після того як петицію за легалізацію розглянули депутати, у парламенті зареєстрували законопроект, який дозволив би медикам працювати з медканнабисом. Президент України Володимир Зеленський, будучи кандидатом, говорив, що не проти легалізації медичної марихуани. Проте пізніше справа застопорилася, проект закону відкликали з Верховної Ради. Колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун казала, що його заблокувало Міністерство внутрішніх справ. А Зеленський під час прес-марафону в жовтні 2019 року сказав, що легалізація медичної марихуани зараз не в пріоритеті.

Фото / Заборона

Україна в цілому дотримується досить жорсткої наркополітики. У січні 2020 року депутати головної парламентської партії «Слуга народу» зареєстрували законопроект, який пропонував ще жорсткіше карати за наркотики. Зараз зберігати, виготовляти і продавати наркотики в Україні незаконно, це карається тюремним строком від 3 до 12 років. Депутати пропонували збільшити цей термін на три роки, зробивши максимальним покаранням 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий же термін в Україні дають за умисне вбивство. Крім того, депутати пропонують саджати на п’ять років за «пропаганду і рекламу наркотиків» і відправляти наркозалежних на примусове лікування. Але в підсумку, законопроект відкликали з Верховної Ради.

Схожа ситуація була і в Росії, де Дума також не стала розглядати законопроект про пропаганду наркотиків. Український документ майже повністю повторював ідею російських депутатів – аж до покарання у вигляді тюремного терміну від двох до п’яти років. Російські правозахисники, які працюють з наркозалежними, тоді розкритикували Держдуми. Заступник директора фонду «Гуманітарна дія» Олексій Лахов пояснював, як це може працювати – за його словами, правозахисникам довелося б звіряти з юристами кожен текст, присвячений профілактиці ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів та інших захворювань серед людей, що вживають наркотики.

У пострадянських країнах взагалі дуже жорстка наркополітика. У Росії за зберігання та розповсюдження наркотиків загрожує до 15 років тюремного терміну. У випадку з марихуаною, кримінальна відповідальність настає, якщо зберігати більше шести грамів. Найчастіше людей заарештовують за трохи більшу кількість – від 6,6 до 7 грамів. Стаття 228 Кримінального Кодексу РФ – одна з найпопулярніших, по ній сидиткаждый четвертий укладений. Карають в основному споживачів наркотиків, а не великих наркоторговців. Також у Росії заборонена метадонова замісна терапія, під час якої героинозависимого переводять на метадон, щоб знизити залежність від опіатів. А в Білорусі за хранениенаркотиков загрожує від року до п’яти років в’язниці за зберігання з метою збуту – до 25 років. Вживати наркотики теж заборонено: можуть оштрафувати на 50-500 доларів або посадити на строк до двох років. В Україні за вживання наркотиків немає покарання. Але зберігати їх — це кримінальний злочин.

Фото / Заборона

Така наркополітика не допомагає боротися з наркозалежністю, а навпаки, шкодить. У Росії поліція використовує 228 статтю у власних цілях – правозахисники знають кілька десятків справ, коли підкидали людям наркотики. У Білорусі в 2018 році дівчина загинула після прийому МДМА : вона приймала антидепресанти і не знала, що поєднувати такі препарати і цей наркотик не можна. У неї стався серотоніновий синдром, а друзі побоялися викликати швидку – це загрожувало б усім тюремними термінами. З кожним роком в Росії та Білорусі збільшується кількість наркозалежних. Російська торгова майданчик у даркнете стала світовим лідером з продажу наркотиків, в країні все частіше вмирають від ВІЛ.

Деякі пострадянські країни лібералізують наркополітику – і ситуація там поліпшується. У 1999 році в Чехії досліджували як криміналізація наркотиків впливає на їх споживання. Експерти з’ясували, що наркотики, як і раніше доступні, а людей, які їх вживають, не стало менше. Після цього законодавство Чехії змінили. У 2010 році парламент прийняв поправки, за якими декриминализовал зберігання 1,5 г метамфетаміну, 1,5 г героїну, 1 г кокаїну, 10 г марихуани та 5 г гашишу.

За таку кількість поліція зазвичай просто виносить попередження. Якщо поліція виявила більше наркотиків, можна отримати штраф 530 євро, умовний термін або громадські роботи. Заарештовують і примусово лікують тільки соціально-небезпечних споживачів. Звіти говорять, що молоді люди у віці 15-34 років (це найвразливіша група) стали менше вживати наркотики. Відсоток героинозависимых теж впав.

У 2017 році в Польщі дозволили вживання канабісу в медичних цілях. Влітку 2018 року в Грузії декриминализовали канабіс. Курити марихуану можна, але як і раніше не можна зберігати і продавати. За зберігання від 5 до 70 грамів можуть оштрафувати на 185 доларів. А вдома можна вирощувати до 150 грамів коноплі.

Автор: Юліана Скібіцька; «Заборона»