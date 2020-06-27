Чому дані Росстату часто не відповідають реальному стану справ

Головний економіст ВЕБ, колишній заступник міністра економічного розвитку Андрій Клепач відновив дискусію про відомчої приналежності або, навпаки, самостійності Росстату. По суті, мова йде про якості офіційної статистики. Адже дискусія про місце Росстату в структурі державних органів – це визнання того, що вітчизняна статистика повинна підвищити рівень довіри до себе з боку експертів і суспільства в цілому.

фото: Наталія Мущинкина

Андрій Клепач.

Росстат, здавалося б, ідеальний образ такого собі тихого присутності, де немає скандалів, вибиваються за рамки інтриг «місцевого значення». Недарма «Службовий роман» Ельдара Рязанова розгортається в інтер’єрах саме статистичного відомства – природно, радянського зразка.

Але життя набагато багатше. На адміністративному полі бою головне російське статистичне відомство не раз і не двічі переходило з рук у руки. Ось деякі віхи його бойового шляху тільки в XXI столітті: у березні 2004 року в рамках адміністративної реформи Держкомстат перетворений у Федеральну службу по статистиці «з передачею його функцій щодо прийняття нормативних правових актів у встановленій сфері діяльності» Мінекономрозвитку. У травні того ж 2004 року Росстат переданий у відання уряду. У травні 2008 року Росстат перепідпорядкований Минэкономразвитию. У травні 2012 року уряд повернув Росстат собі. У квітні 2017 року Мінекономрозвитку бере реванш, з тих пір Росстат в його підпорядкуванні.

Вражаюча біографія. Відповідь на напрошується питання: чим викликана апаратне кровопролиття навколо Росстату, очевидний. Ще Сталіну приписують афоризм: «Неважливо, як проголосували, важливо, як підрахували». Справа не в одних виборах. Статистика – дзеркало, і не тільки економіки у вузькому сенсі. А для влади, великий і не найбільшою, надзвичайно важливо, якою буде відповідь на питання: «Друг мій, дзеркальце, скажи, та всю правду розкажи…». Ось на «дзеркальце» і наводиться потрібний блиск.

Андрій Клепач виступив за адміністративну самостійність відомства, зобов’язаного знати все: «Росстат повинен мати незалежний статус і безпосередньо підпорядковуватися уряду, як це було, або адміністрації президента, хоча такої історії у нас немає». Клепач на цьому не зупинився, він згадав «досвід інших країн, де національна статистична служба підпорядковується національному законодавчим зборам». Втім, такий досвід був і в Росії – до 1993 року статистична служба в Росії підпорядковувалася Верховній раді. Клепач порівняв Росстат з ЦП, незалежний статус якого закріплений законодавчо, «а в законі про статистику такого немає».

Головний економіст Зеба, і не він один, виступає за об’єктивність статистики, звільненій від можливості адміністративного втручання, гарантією має стати суверенність статистики. Але є цікавий нюанс. Клепач посилається на власний досвід роботи в міністерстві, коли Росстат був підпорядкований Мінекономрозвитку». У 2008 році, коли Росстат був «підкорений» Мінекономрозвитку, він виріс до заступника міністра. Володимир Соколін, прощаючись тоді з посадою головного статистика, попереджав: Мінекономрозвитку не втримається від того, щоб «вказувати, керувати, видавати накази в частині статистики», на що Клепач холоднокровно заперечував: «Немає конфлікту інтересів. Ми зацікавлені у чесній статистикою більше за інших». З тих пір він, як видно, в конфлікті інтересів розібрався.

Найголовніше, звичайно, не крісло і отбрасываемая їм адміністративна тінь, а якість самої статистики. Що насторожує в продукції Росстату?

Є два чудових прикладу з 2019 року, коли Росстатом розпоряджався Мінекономрозвитку. Перший – це «диво» економічного зростання 2018 року. У 2019 році Росстат перерахував підсумки 2018 року, ВВП у результаті виріс на 0,2%. Здавалося б, чи варто город городити! Але цікаво, за рахунок чого стався приріст. Вирішальний внесок внесло будівництво, яке виросло в результаті перерахунку на 5,3%. Мало того, що це рекорд, такого будівництво не показувало 10 років, особливу гостроту ситуації надавав той факт, що за 11 місяців 2018 року будівництво зросло на 0,5%. Різдвяне диво, створене Дідом Морозом, вирішили підробити виконробом, було названо «малюванням замість аналітики». Довелося втрутитися Мінекономрозвитку: воно пояснило грудневу аномалію «радикальним переглядом даних в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де в 2018 році добудовувався проект «Ямал СПГ». З тих пір вважається, що зростання ВВП РФ в 2018 році становить 2,3%, включаючи ті самі 0,2%, але осад, як кажуть, залишився.

Другий приклад: наші «чудесні» доходи. Вони, як відомо, неухильно падали цілу п’ятирічку у 2014-2018 роках. І ось у третьому кварталі 2019 року офіційна статистика принесла благу звістку. Реальні наявні доходи населення, нарешті, зросли, причому помітно — на 3%. Але відразу з’явилися сумніви, які живила офіційна статистика. У тому ж третьому кварталі 2019 року, за даними того ж Росстата, обсяг роздрібного товарообігу хоча й зріс, але всього на 0,8%, і це при зростанні реальних доходів на 3%. Дивно. Є і протилежна дивина. Все в тому ж третьому кварталі 2019 року Федеральна податкова служба зафіксувала різке — на 8,7% — зростання надходжень від сплати прибуткового податку. Цифра явно вибивається з статистики реальних доходів.

Першу дивина можна пояснити динамікою бази, тобто статистикою 2018 року. Головне в цій статистиці – реакція на президентські вибори, що відбулися в березні 2018 року. У першому кварталі 2018 року доходи зростали, готуючи населення до президентських виборів. Але вибори пройшли, і доходи зупинилися, база порівняння стала прихильніше до 2019 року.

Друга дивина вимагає іншого пояснення. Відгадку підказав сам Росстат. В кінці 2019 року він переглянув статистику реальних доходів за січень-вересень. «Родзинка» нової методики в тому, що тепер Росстат враховує не тільки білі зарплати, але і заглядає в конверти. Відбилася боротьба з конвертными схемами сплати зарплати і даних про зростання сплати ПДФО. «Тінь» прорідили не тільки на папері, прибутковий податок стали платити активніше.

Тепер ясніше стало і невідповідність статистики зростання реальних доходів недостатньої купівельної активності. Нам показали фокус. Росстат «вміє багато гитик»: якщо треба, щоб реальні доходи росли – вони виростуть, достатньо грамотних зусиль самих статистиків, інші можуть не турбуватися. Доходи ж від перенесення з тіні на світло не ростуть.

Загалом, статистикою користуйся, але й сам не зівай. Давно відомо: є брехня, є зухвала брехня і є статистика. Статистикою, судячи з того, що автором цього спостереження вважається Бенджамін Дізраелі, який жив у XIX столітті, нескоро вдасться вирватися з цієї тріади, але хоча б намагатися щось коштує.