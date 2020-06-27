Почему хорошо прожаренное мясо опасно для печени

Ученые из Университета Хайфы делают вывод: употребление в пищу красного мяса повышает риск смертельного заболевания печени. Угроза повышается для тех, кто готовит его особенно тщательно. Результаты работы опубликованы в «Журнале гепатологии».

Современная наука связывает потребление мяса с раком, болезнями сердца и диабетом, пишет dailymail.co.uk. Однако исследований его связи с неалкогольной жировой болезнью печени мало. Неалкогольная жировая болезнь печени обычно связана с ожирением и диабетом. Она может привести к циррозу, который, в свою очередь, способен вызвать рак печени и печеночную недостаточность. Несмотря на свое название, неалкогольная жировая болезнь печени обусловлена не только потреблением слишком большого количества жира. Ее провоцирует переедание в целом – некоторые лишние калории хранятся в печени в виде жира. Процесс, который происходит в печени при переедании, похож на то, что случается, когда гусей откармливают для производства фуа-гра.

Эксперты из Университета Хайфы обнаружили, что люди, которые потребляли больше обработанного и красного мяса, имели на 47% больше шансов получить заболевание печени. 789 взрослых были опрошены по поводу их привычек в еде и кулинарии. Они также прошли УЗИ печени и тесты на резистентность к инсулину, в результате чего было выявлено, что у них на 55% выше вероятность инсулинорезистентности.

Причем приготовление мяса при высоких температурах в течение более длительного времени увеличивало риск и того, и другого. Ведущий автор исследования Шира Зельбер-Саги сказала: «Мы получаем все больше доказательств вредного воздействия потребления красного и обработанного мяса. При тщательном обжаривании мяса в продукте появляются гетероциклические амины (ГКА), которые связаны как с заболеваниями печени, так и с резистентностью к инсулину».

Доктор Джеффри Швиммер, директор Клиники жировой болезни печени, призвал к употреблению красного мяса не чаще одного раза в неделю. Чтобы предотвратить инсулинорезистентность и болезни печени, он предлагает заменить его рыбой, индейкой или курицей в качестве источника животного белка.

Кроме того, приготовление на пару или тушение лучше, чем готовка на гриле или жарка мяса на сковороде при высокой температуре, говорят исследователи.

: rz.com.ua