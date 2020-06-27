Структура адміністрації президента купила маски в 7 разів дорожче, ніж інші держустанови

У Росії продовжують дешевшати медичні маски. За даними сайту держзакупівель, в червні держустанови їх купували по 5-6 рублів за штуку. У той же час підвідомчі адміністрації установи закуповують їх за ціною в сім разів вище.

Учасники волонтерського проекту RAVEN і Znak.com проаналізували 12 держконтрактів, які за останні два тижні укладали без конкурсу за пандемії коронавіруса. Більше всіх за маски заплатило Управління по експлуатації будівель вищих органів влади управління справами президента РФ: він уклав контракт на 45,6 млн рублів, заплативши за дві партії по 97 тисяч і 172 тисячі масок (36,56 рубля і за 36,83 рубля за штуку відповідно). Крім масок, установа купило також антисептики, рукавички, термометри і опромінювачі.

На відміну від інших проаналізованих держконтрактів управління купує засоби захисту не безпосередньо у виробника, а через посередника — ФГУП «Підприємство по поставках продукції ” управління справами президента РФ». В умовах держконтракту говориться, що мова йде про масках не тільки російського, але і китайського виробництва.

Сам ФГУП в червні купив 300 тис. масок в рамках двох договорів за ціною 13 рублів і 17 рублів за штуку, витративши в загальній складності всього 4,7 млн рублів. Управління 269 тис. масок було продано за 9,88 млн рублів. Інформація про постачальників, у яких ФГУП купує маски, на сайті держзакупівель не опублікована.

«У своїх дослідженнях контрактів, що укладаються безпосередньо з держпідприємствами ми досить часто стикаємося з ситуацією, коли весь або майже весь обсяг робіт (або поставки товару) передається на субпідряд. Особливо в контрактах з організаціями з структури Управління справами президента РФ. Ніякого раціонального пояснення цьому немає, крім того, щоб ФГУП заробив на різниці у вартості», — розповіла керівник єкатеринбурзького центру «Трансперенсі Інтернешнл — Росія», волонтер RAVEN Катерина Петрова.

Інші держустанови витрачають менше грошей на маски. За найбільш низькою ціною — по 5 рублів за штуку — 2 млн масок купило Північно-Західне окружне управління матеріально-технічного постачання МВС. Постачальником, який отримав контракт на 10 млн рублів, виявилася казанська фабрика «Спецмедзащита».

Те ж саме управління МВС витратило ще 13,4 млн рублів на маски 6,7 рубля за штуку, купивши їх у компанії ТОВ «Кинтекс». Цікаво, що ця ж компанія «Кинтекс» приблизно в той же час продала маски з трохи більш низькою ціною — 6,4 рубля за штуку — Сибірському управління матеріально-технічного постачання МВС. Обсяг контрактів був аналогічний — 2 млн штук, але сибірське управління заплатило в результаті менше — 12,8 млн рублів. Більше ніяких держконтрактів у «Кинтекса» в цьому році не було.

В інших випадках держустанови купували маски дорожче — за ціною від 9,5 рубля до 22,5 рубля за штуку. Наприклад, департамент промисловості та транспорту Воронезької області купив у науково-виробничої фірми «Мирал» 1,8 млн масок по 12 рублів за штуку, витративши на них 22,4 млн рублів. А міністерство цивільної оборони і надзвичайних ситуацій Краснодарського краю виділив 37,4 млн рублів на 3,9 млн масок 9,5 рубля за штуку, контракт отримав індивідуальний підприємець Семен Яремчук.

Глава Мінпромторгу Денис Мантуров 10 червня в Держдумі відзвітував, що роздрібна ціна на маски знизилася з 55 рублів в березні до 13 рублів на початок червня. Втім, деякі аптеки продають їх по 20-25 рублів.